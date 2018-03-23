Hatay'da 6 kişi serbest bırakıldı

Hatay'da 6 kişi serbest bırakıldı

    • 23 Mart 2018 19:42

    Hatay'da Newroz gerekçesiyle gözaltına alınan 6 kişi serbest bırakıldı.

    Hatay'da Newroz bahanesiyle 20 Mart'ta yapılan ev baskınlarında gözaltına alınan 6 kişi bugün emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 6 kişi serbest bırakıldı.
     
    Aynı operasyon kapsamında gözaltına alınan ve dün adliyeye sevk edilen 23 kişi daha serbest bırakılmıştı. (Hatay/MA)

    İskenderun’da gözaltına alınan 27 kişi serbest bırakıldı

    Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 19:45
    www.evrensel.net
    ETİKETLER Hatay