ANF: PKK Şengal’den çekiliyor

Fırat Haber Ajansı (ANF), KCK'nin Şengal ve çevresinde güvenliğin sağlandığını belirterek, güçlerini çekme kararı aldığını duyurdu.

KCK Yürütme Konseyi, Irak'ın Şengal bölgesinden çekildiklerini açıkladı.

Fırat Haber Ajansı’nın (ANF) geçtiği habere göre, yazılı açıklama yapan KCK, 3 Ağustos 2014 koşullarının ortadan kalktığını, Êzidîlerin artık örgütlü bir toplum olduğunu, Şengal ve çevresinde güvenliğin sağlandığını, Irak yönetiminin Êzidîlerin taleplerini karşılamak için girişimlerde bulunmaya başladığını kaydederek Şengal'den çekilme kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, bir süredir Şengal'e operasyon düzenlenebileceğini dile getiriyordu. (HABER MERKEZİ)

Şengal Katliamı: Mezopotamya’yı karanlığa gömme çabası

www.evrensel.net