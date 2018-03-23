Demirtaş SEGBİS’i reddetti, duruşma ertelendi

Demirtaş’ın SEGBİS ile duruşmaya katılmayı reddedince Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle hakkında açılan davanın duruşması ertelendi

SEGBİS’le duruşmaya katılmayı reddeden HDP’nin Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın Twitter hesabında yaptığı paylaşımlar nedeniyle yargılandığı dava ertelendi.

HDP Eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlar gerekçesiyle hakkında açılan davanın 5’inci duruşması Ankara 35. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Duruşmaya, HDP’nin avukatları Bayram Aslan ve Kenan Maçoğlu hazır bulundu.



Duruşmaya getirilmeyen Demirtaş, SEGBİS ile bağlanmayı kabul etmediği için duruşmaya katılmadı. Mahkeme heyeti bir önceki duruşmada istenilen bilirkişi raporunun hazır olmaması ve Demirtaş’ın duruşmaya katılmaması sebebiyle duruşmayı 13 Ağustos’a erteledi.



Demirtaş, 11 Eylül 2015 tarihinde sokağa çıkma yasaklarına ilişkin attığı “Halk karşısında bütün ordular çaresizdir” tweeti üzerine “Türkiye Cumhuriyeti hükümetini, yargı organlarını, askeri veya emniyet teşkilatını aşağılamak” suçlamasıyla yargılanıyor. (Ankara/MA)



Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 12:52

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