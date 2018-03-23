Doktorlar artık hacamat ve sülük uygulaması da yazacak

Alternatif tıp yöntemi olarak pazarlanan tartışmalı hacamat ve sülük uygulaması SGK reçetesine girdi.

Sağlık Bakanlığı ilaca bağımlılığını en aza indirmek için geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarını (GETAT) genişletmeyi hedefliyor. Buna göre doktorlar, kimyasal ilaç kullanma zorunluluğu olmayan hastalara ya da kanserin ileri safhalarında ilaçla izlenebilecek bir yol kalmadığında reçeteye GETAT yazabilecek. GETAT içinde sülük ve hacamat gibi tartuışmalı uygulamalar da bulunuyor. Hacamat yöntemini uygulayanların oluşturduğu Hacamatçılar Federasyonu, “Savaş bir halk sağlığı sorunudur” açıklaması yapan TTB’yi protesto etmişti.

Hacamatçılara eylem serbest, sağlıkçılara ise yasak!

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre GETAT çoğunlukla koruyucu tıp alanında uygulanacak.

Bitkisel ürün, geleneksel tedavi gibi uygulamalar hekimler tarafından tavsiye edilecek ve reçetelere yazılacak. Bakanlık, bu tedavilerin modern tıptan ayrı olmadığını, bu nedenle “alternatif tıp” tanımını doğru bulmadıklarını ifade ederken GETAT reçetelendirmelerini de kişinin isteğine bırakacak. Henüz GETAT kapsamında hangi tedavilerin ve bu tedavilerin ne kadarının SGK tarafından karşılanacağı netleşmedi.

Bakanlık yetkilileri, “Bu hassas ve önemli bir konu. Burada hastalara ‘Ameliyat olma, hocaya git, akupunktura git’ gibi anlam çıkmamalı. Sağlık Bakanlığı bu konuda hekimlerle muhatap olmak istiyor. Onların tavsiyeleri ve reçetelendirmeleri dikkate alınacak. Devlet yararına inanıyorsa bunları karşılayacak. Bunları sunacak insanlar bilim insanları” dedi.

YÖNETMELİKTE YER ALAN 14 GELENEKSEL YÖNTEM

Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği’ndeki tedavi çeşitleri:

- Akupunktur

- Sülük

- Mezoterapi

- Hipnoz

- Kupa uygulaması (Hacamat)

- Fitoterapi

- Refleksoloji

- Homeopati

- Osteopati

- Ozon

- Apiterapi

- Proloterapi

- Larva

- Müzikterapi (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 23 Mart 2018 11:51

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