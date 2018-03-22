Şimdiden en pahalısı: Yüzüklerin Efendisi dizisine rekor bütçe

Dizi olarak ekrana gelmeye hazırlanan ‘Yüzüklerin Efendisi’nin bütçesi açıklandı. Şimdide dünyanın en pahalı dizisi olarak anılıyor.

Dizi olarak ekrana gelmeye hazırlanan ‘Yüzüklerin Efendisi’ dünyanın en pahalı dizi olarak anılıyor. Yayın tarihi belli olmayan dizi için ayrılan bütçe açıklandı. Daha önce 250 milyon dolarlık bütçesi olduğu belirtilen yapım için 500 milyon dolar harcanacağı öğrenildi.

GAME OF THRONES’U GERİDE BIRAKTI

NTV’nin haberine göre, Amazon, J. R. R. Tolkien imzalı kitapların yalnızca dizi haklarını satın almak için 250 milyon dolarlık rekor bir telif ödemişti. Dizinin bütçesi, bugüne kadar harcanan dizi bütçelerinin üzerinde. Yüzüklerin Efendisi dizisi, bölüm başına ortalama 15 milyon dolar harcanan Game of Thrones’u da geride bırakarak, gelmiş geçmiş en pahalı dizi unvanı kazanmaya hazırlanıyor.

Yüzüklerin Efendisi dizi oluyor

Başlangıcı için tahmini bir tarih bilgisi paylaşılmayan ve Amazon Prime Video’da yayınlanacak olan dizi, serinin ilk filmi ‘Yüzüklerin Efendisi: Yüzük Kardeşliği’nin öncesini konu alacak. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 22 Mart 2018 10:58

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