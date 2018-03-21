'TÜÖBİK ile nefes aldık'

Ege Üniversitesi İktisat ve Toplum Topluluğu, öğrencilerin bir araya gelip tartıştığı TÜÖBİK'e dair yazdı: Umudumuz arttı.

İktisat ve Toplum Topluluğu

Ege Üniversitesi

İktisat ve Toplum Topluluğu, üniversitelerde özgür tartışma ortamlarının gün geçtikçe azaldığı bir dönemde, iktisat biliminin ve bu bilimin parçalarının ancak özgür bir ortamda tartışılabileceğine ve gelişeceğine inanarak kuruldu. Topluluğumuz, kuruluşundan bu yana kendini iktisat alanında geliştirmek, derslerde öğretilen ana akım iktisat dahil tüm iktisadi ekolleri tartışmak ve her üyesinin herhangi bir iktisadi ekolü benimseyecek düzeyde bilgi sahibi olması için çaba göstermektedir.

ALTERNATİF ARAYIŞLARA CEVAP

Bizler daha çok yeni kurulan bir topluluk olarak Ege Üniversitesi’nde alternatif arayışlara cevap olmak istedik. Bu bağlamda ilk etkinliğimiz diyebileceğimiz TÜÖBİK’e büyük bir heyecan ve istekle katıldık. Katıldığımız oturumlarda bugün bize üniversitede derslerle bağlantılı bile olsa konuşma imkanı verilmeyen konular olması, bu konuları tüm fikirlerimizle tartışabilmek bize katkı sağlayan en önemli şey oldu. Bugün bir üniversite kongresinde OHAL öncesi ve sonrasına dair çıkarımlar yapmak, biz üniversite öğrencilerinin nefes alabildiği ortamların hala inatla sürdürülmeye çalışıldığını gösterdi. Bu alanları büyütmek, TÜÖBİK’te bulduğumuz tartışma ortamını devam ettirmek için, yapılan birçok sunumu arkadaşlarımızdan isteyerek bizle birlikte gelemeyen arkadaşlarımıza aynı ortamı sağlama düşüncesiyle döndük İzmir’e.

'UMUDUMUZ ARTTI'

Döner dönmez yaptığımız endüstri 4.0 tartışması, hem üniversitemizde yapılacak Uluslararası İktisat Öğrencileri Kongresine bir hazırlık hem de değişen dünyayı anlamak ve yorumlamayı bir sonuca vardırma imkanını sağladı. Bu imkanlar TÜÖBİK’i bugüne kadar gördüğümüz iktisat kongrelerinden farklı yaparak, öğrencilerin bir araya gelip tartışarak, bir şeylere cevap araması toplumsal olarak bizi ileriye götüreceğine olan umudumuzu artırdı. Bugünden sonra da hem kendimizi geliştirmek hem TÜÖBİK’e katkıda bulunmak için çalışmalar yapacağımızı söyleyerek, görüşmek üzere diyoruz.

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