Alçı’dan RTÜK eleştirisi: Radyo ve Televizyon İnfaz Kurulu!

Habertürk Gazetesi Yazarı Nagehan Alçı, Çukur dizisindeki öpüşme sahnesine verilen cezayı eleştirdi.

Habertürk Gazetesi Yazarı Nagehan Alçı, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun (RTÜK) Show TV’de yayınlanan ve pazartesi günlerinin reyting rekortmeni dizisi Çukur’a verilen cezayı eleştirdi. RTÜK için Radyo ve Televizyon İnfaz Kurulu!” tanımlaması yapan Alçı, bir dizide boğaz kesme sahnelerine izin veren RTÜK’ün başka bir dizide aşk sahnesine ceza vermesine de “RTÜK’ün adalet terazisinin şaştığını gösteriyor” ifadeleri ile tepki gösterdi.

'BOĞAZ KESMEK NORMAL, ÖPÜŞMEK SAKINCALI'

Alçı yazısında şu ifadelere yer verdi: “Mesela bir dizide bir insanın boğazı doğranıyor, kafası kesiliyor ve buna ceza verilmiyor. Ancak aynı RTÜK ne hikmetse başka bir dizide birbirine aşık bir çiftin romantik öpüşmesine fahiş bir ceza kesiyor. Bakın, yakın zamanda “Çukur” için kesilen öpüşme cezasına... Şimdi iki gencin öpüşmesi genel ahlaka aykırı da onca şiddet, mafya ahlaka uygun mu? ...Kısacası, her kanalda ve neredeyse her dizide onca şiddet, onca silah, onca külah ve bir de seyirciye saygısızlık diz boyu iken RTÜK bula bula iki gencin öpüşmesini mi “sakıncalı” buluyor? Vurmayı, kırmayı toplum sağlığı için sakıncasız, aşkı sakıncalı gören bir zihniyet güya toplum yararını gözetmek için orada duruyor. Geçtim bunların biz izleyicileri korumasını, Allah bizi bunlardan korusun!” (MEDYA SERVİSİ)

Çukur dizisinden RTÜK'e gönderme: Öpemem ceza keserler

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 18:05

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