İşçi ölüyor, HABAŞ rekor kırıyor

Sık sık iş cinayetleriyle gündeme gelen HABAŞ, çelik ihracatında 'tüm ürünler' kategorisinde birinci oldu.

Turan KARA

İzmir

İş cinayetleri ve sakatlanmalarla sonuçlanan iş kazalarıyla gündeme gelen HABAŞ, çelik ihracatında “tüm ürünler” kategorisinde birinci oldu. Çelik İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ödül törenine katılan bürokratlar şirket yetkililerine başarılarından dolayı teşekkür ederken, işçi ölümlerine değinmedi. Evrensel'e konuşan işçiler, bu başarının ardında önlem almadan çalıştırma, baskı, taşeronlaştırma olduğunu söyleyerek, “Kuru baklava verir geçiştirirler. Çok kazandıklarında prim vermeyenler, kârı biraz düşse tepemize biner” dedi.

2 işçinin ayrı zamanlarda feci şekilde can verdiği saç haddehanesinde bir işçi “Üretim rekoru kırdığımızda kağıt asıp başarılarınızın devamını bekliyoruz diyorlar. Çalışma koşulları ve iş yükünü ise hiç bahsetmiyorlar. Arkadaşlarımız öldü, 2. gün aynen devam edildi çalışmaya. Bölümümüzde taşeron çalışma var, idari baskı var. Zar zor bir miktar zam alabildik son sözleşmeyle ama sorunlar hâlâ devam ediyor” diye konuştu.

KURU BAKLAVA VERİRLER

Çubuk haddehanesinden bir işçi ise şunları söyledi: “Kuru baklava verir geçiştirirler, adam başı bir dilim düşer. O zaman bile cimriler. Aynı işi yaptığımız yerde 3-4 farklı statüde adam çalışıyor, taşeron, idari, kadrolu diye. İş yükü hiç bitmiyor. Soyunma odaları berbat. Yemekhane kötü ve yetersiz. Sorunlar saymakla bitmez.”

“Çok kazandıklarında prim vermeyenler, kârı biraz düşse tepemize biner. Haddehanede vinç devriliyor, iş durmasın diye bakımı yapılmıyor, tozdan bir şey görmüyoruz. Bu halde çalışarak üretim rekorları kırıyoruz. HABAŞ bu çukurun en büyük fabrikası, mal yetişmiyor ama işçilere baksan sefil şekilde çalışıyoruz. Amirlerin baskısı bitmek bilmiyor” diyen bir başka işçi de bu koşullar karşısında son 2 senedir üretimin arttığını, fabrikanın büyüdüğünü anlattı.

HABAŞ işçileri ihracat rekorunu, üretim rekorları kırarak sağladıklarını ancak karşılığını alamadıklarını söyledi. “Bordrolara bakın, fazla mesai süresi normal mesaiden fazla çıkar herkeste” diyen işçiler, eve gittiklerinde yorgunluktan bir şey yapamaz hale geldiklerini söyledi.

MÜSTEŞAR FİRMA TEMSİLCİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ

Çelik İhracatçıları Birliği, 2017 yılında en çok ihracat yapan firmaları ödüllendirdiği Çelik İhracatının Yıldızları törenini düzenledi. Törene Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel, Türkiye İhracatçılar Meclisi Yönetim Kurulu (TİM) Başkan Vekili Tahsin Öztiryaki, Çelik İhracatçıları Birliği Başkanı Namık Ekinci, Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim ve Denetim Kurulu Üyeleri ile sektörün önde gelen kuruluşları katıldı.

Törende konuşan Çelik İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Namık Ekinci’nin verdiği bilgelere göre 2017’de Türkiye’nin miktar bazındaki çelik ihracatı önceki yıla göre yüzde 7.7 artışla 17.8 milyon tona ulaştı, sektörün değer bazındaki ihracatı yüzde 26.4 artışla 11.5 milyar dolara yükseldi. Türkiye dünya çelik ihracatı sıralamasında onuncu olurken, inşaat çeliği ihracatında ise dünya ikinciliğini sürdürdü.

Çelik sektörünün Türkiye ekonomisi ve ihracatında çok önemli bir yeri olduğunu belirten ve ihracatlarından dolayı sektöre teşekkür eden Ekonomi Bakanlığı Müsteşarı İbrahim Şenel ise “Çelik sektörü bugüne kadar kendi gücü ve gayreti ile gelişme gösterdi. Türkiye’nin 2017 yılındaki 157 milyar dolarlık ihracatının yaklaşık yüzde 9’unu gerçekleştirerek önemli bir katkı sağladı. Bu başarıdan dolayı sektör temsilcilerini kutluyorum” dedi.

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Mart 2018 05:30

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