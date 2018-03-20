Abdi İpekçi Spor salonunun yüzde 75’i yıkıldı

Abdi İpekçi Spor Salonu'nun asbest kontrolü yapılmadığı için durdurulan yıkımı, kontrollerin ardından tekrar başladı.

Asbest kontrolü yapılmadığı için süre önce durdurulan Abdi İpekçi Spor Salonu'nun yıkımı kontrollerin ardından tekrar başladı. Abdi İpekçi’nin yıkımının yüzde 75'lik kısmı tamamlandı. Dev binanın şu anda sadece ön bölümü ayakta dururken, arka tarafta sadece taşıyıcı kolonlar ayakta kalmış durumda.

YIKIM DURDURULMUŞTU

Abdi İpekçi Spor salonunun yıkımına 23 Ocak'ta başlanmıştı. Yıkım çalışmaları hızla sürerken, spor salonunun çevresinde bulunan okullarda öğrenim gören öğrencilerin velileri asbest kontrolü yapılmadığı için şikayetçi olmuşlardı. Bu şikayet üzerine yıkım asbest kontrolü yapılana kadar kaymakamlık tarafından durdurulmuştu.

SADECE KOLONLAR AYAKTA KALDI

Kontrollerin ardından yıkım tekrar başladı. Spor salonunda şu anda yıkımın yaklaşık yüzde 75'lik kısmı tamamlandı. Binanın arka bölümü tamamen yıkılırken, sadece ön bölümde küçük bir kısım ayakta kalmış durumda. Arka tarafta yıkılan bölümlerde enkazın büyük bölümünün temizlendiği görüldü. Alanda binayı taşıyan dev kolonlar kalmış durumda.

YERİNE BASKETBOL GELİŞİM MERKEZİ YAPILACAK

Yıkılan alanda Basketbol Gelişim Merkezi adıyla yeni bir tesis inşa edileceği belirtildi. Burada alt yapılar için antrenman ve maç sahaları, A Milli Takımları için antrenman salonları, etkinlik ve seminer salonları, kamp merkezi, müze ve halka açık özel alanlar bulunacak. (DHA)



Son Düzenlenme Tarihi: 20 Mart 2018 10:46

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