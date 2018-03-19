Çekya, Salih Müslim dosyasını kapattı

Çekya, Türkiye’nin arananlar listesinde olduğu gerekçesiyle iadesini istediği Salih Müslim’le ilgili süreci sonlandırdığını duyurdu.

PYD'nin eski eş başkanı Salih Müslim'in geçtiğimiz ay Çekya'nın başkenti Prag'da yakalanmasının ardından bugün Çek yetkililer, serbest bırakılan Müslim'in dosyasını kapattı.

Çekya yetkililerinin, Ankara'nın talebine rağmen Türkiye'ye iade etmediği ve aksine serbest bırakma kararı almasının ardından bugün Devlet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Müslim'in Türkiye'ye iadesiyle ilgili tüm işlemler, Müslim'in Çekya topraklarında olmaması gerekçe gösterilerek durduruldu.

Prag’da gözaltına alındıktan sonra 27 Şubat’ta hakim karşısına çıkan Müslim, kısa süren duruşma sonrasında serbest kalmıştı. Serbest bırakılmasına rağmen Müslim’in AB’den ayrılmama ve gelecekteki işlemler için işbirliği yapması şartı getirilmişti. Müslim’in Türkiye’ye iadesi amacıyla Prag’da açılan dava da önceki gün düşmüştü. (DIŞ HABERLER)

Salih Müslim serbest bırakıldı

Salih Müslim'in Çekya'daki iade davası düştü

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 20:37

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