Salih Müslim'in Çekya'daki iade davası düştü
17 Mart 2018 19:30
PYD Eski Eş Başkanı Salih Müslim’in Türkiye’ye iadesi amacıyla Prag’da açılan dava düştü.
Salih Müslim’in Türkiye’ye iadesi amacıyla Prag’da açılan dava düştü.
PYD eski Eş Başkanı ve TEV-DEM Dış İlişkiler yetkilisi Salih Müslim Çekya’nın başkenti Prag’da 25 Şubat’ta gözaltına alınmıştı. Türkiye’nin Müslim’in iadesi talebiyle yaptığı başvuru üzerine başlatılan soruşturma kapsamında açılan dava düştü.
Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre Türkiye’nin iade talebini reddeden mahkeme, Müslim’in Avrupa’da istediği ülkede seyahat edebileceği yönünde karar verdi. Mahkeme aldığı kararı Müslim’in avukatlarına resmen ileterek dosyayı tümden kapattı. (DIŞ HABERLER)
Son Düzenlenme Tarihi: 17 Mart 2018 19:34
Salih Müslim serbest bırakıldı
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