PEN Şiir Ödülü Cengiz Bektaş’a verildi

PEN Yazarlar Derneği, gazetemizin de yazarlarından olan Mimar Cengiz Bektaş'a, PEN Şiir Ödülü verildiğini duyurdu.

PEN Yazarlar Derneği’nin Dünya Şiir Günü bağlamındaki PEN Şiir Ödülü bu yıl Cengiz Bektaş’a sunuluyor.

PEN’in yaptığı ödül açıklamasında “24 Mart'ta Dünya Şiir Günü kutlamamızı 2018 PEN Şiir Ödülü’nü değerli mimar ve şair Cengiz Bektaş’a sunuyoruz. Cengiz Bektaş’ı; biçimlendirdiği yapılara kattığı aydınlık gibi şiire de güler yüzlü bir hava katan, şiirinde Akdeniz'den Ege’ye Türkiye’yi ağırlayan, emek yanlısı, insancıl yaklaşımıyla, Türkçe tutkusuyla ve yazarların örgütlü yaşamasının önemini mücadelesiyle vurgulayan örnek bir aydınımız olarak kutluyoruz. Bu ödül daha nice şiirler dileği ve saygımızla bir şükran ifadesidir.” denildi. Cengiz Bektaş’a ödülü ise, 24 Mart Cumartesi 17.00-19.00 saatleri arasında Maya-Cüneyt Türel Sahnesi’nde yapılacak törende takdim edilecek.

DÜNYA ŞİİR GÜNÜ BİLDİRİSİ

Her yıl 21 Mart Dünya Şiir Günü Bildirisi’ni Türkiye’de PEN Şiir Ödülü’nü kazanan şair hazırlıyor. Cengiz Bektaş’ın Dünya Şiir Günü Bildirisi ise şöyle:

ŞİİR

Şiir insanlığımızdır,

insanlığımızın özüdür.



Şiir dili yaratır,

dil şiiri yaratır.



Dil ile düşünce koşuttur,

koşut olmazlarsa ikisi de gelişemezler.

Bu koşutluk bağımsızlığımızdır, özgürlüğümüzdür,

Bağımsızlığımızın ölçüsüdür. Kendimize karşı bile…



Şiir düşünce özgürlüğüdür.



Düşünce engellenemez,

Onu kim yasaklayabilir? Benim kafamın içini…

Ancak kendim… “Oto sansür…”

Onun için “şiir doğrudan olmalıdır” diyor Nazım.



Ninemden Yunus’ la geldi şiir.

Ona da ninesinden besbelli…



Şiir kimi kez bir çığlıktır,

kalkışmadır,

Yasaları kendi içindedir…



Şiir her şeyden önce sevidir,

sevgidir.

İnsanı söyler ne söylerse…

Bütün insancalıkları içinde taşır şiir.

Kötüye kullanılamaz…



Şiir bütün sanatlarda olduğu gibi,

özdedir,

özümüzden gelir.

Şiirde biçimle yola çıkılmaz.

Öz, biçimini kendi alır gelir.

Üstü kapalı yollara sapmaz.



Bizim savaşımız, düşünceyi dile getirmek özgürlüğü içindir.

Düşünceyi dile getirmenin kısa yoludur şiir.



Bir ülkede düşünceyi dile getirmekte yasaklar varsa,

bu bütün insanlığın sorunudur.

Yazın geçmişimizde, “Düşünceyi Dile Getirme Özgürlüğü” adına

yaşamını ortaya koyanlar az değildir.

Böylesi ozanlarımız hep olacaktır…



Şiir, ozanın gerçek yaşamıdır.



Cengiz Bektaş

(KÜLTÜR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Mart 2018 16:04

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