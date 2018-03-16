Büyüknohutçu çifti cinayeti dört nala kapatılmaya gidiyor

Antalya Finike'de evlerinde öldürülen yaşam savunucuları Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesi davası adım adım kapanmaya gidiyor.

Özer AKDEMİR

Antalya’nın Finike ilçesindeki evlerinde öldürülen yaşam savunucuları Ali Ulvi ve Aysin Büyüknohutçu çiftinin öldürülmesi davası adım adım kapanmaya gidiyor. Katil zanlısı Ali Yamuç’un cezaevindeki şüpheli intiharının ardından davada tek tutuklu olarak kalan eşi Fatma Yamuç, önceki gün yapılan duruşmada tahliye edildi.

KATİL ZANLISININ İTİRAFI VE ŞÜPHELİ İNTİHARI

Antalya ve özellikle Finike yöresindeki taş-mermer ocaklarına karşı açtığı davalar ve yürüttüğü ekoloji mücadelesi ile tanınan Ali- Ulvi-Aysin Büyüknohutçu çifti 9 Mayıs 2017 tarihinde Kızılcık Yaylası’ndaki evlerinde öldürülmüşlerdi. Olaydan kısa bir süre sonra yakalanan yakın köylüleri Ali Yamuç, cinayetleri mermer şirketinden birilerinin azmettirmesi sonucu para için işlediğini itiraf etmişti. Cezaevindeyken mermer şirketine yazdığı ve cinayetler için kendisine ödeneceği sözü verilen paraları isteyen notu ele geçirilen Yamuç’un eşi de cinayetlerde rolü olduğu gerekçesiyle tutuklanmıştı. Tutulduğu Elmalı Cezaevinden “güvenlik” gerekçesiyle Alanya L Tipi Cezaevine gönderilen Yamuç’un, bir süre sonra burada kendini asarak intihar ettiği açıklanmıştı.

ŞÜPHELER BULUNSA DA...

Yamuç’un şüpheli bulunan intiharının ardından davada tek tutuklu sanık olarak kalan eşi Fatma Yamuç, önceki gün Burdur E Tipi Kapalı Cezaevinden SEGBİS bağlantısı ile katıldığı mahkemede suçsuz olduğunu, cinayetleri eşinin işlediğini ileri sürerek tahliyesini talep etti. İddianamede ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istenen Fatma Yamuç yargılama sonrası bazı şüpheler bulunsa da cinayete iştirak ettiğine dair yeterli delil olmaması gerekçesiyle adli kontrol uygulaması ile tahliye edildi.

SAVCIDAN ‘CİDDİYETSİZ’ MÜTALAA

Büyüknohutçu çiftinin iki kızının yanı sıra, Antalya Barosundan avukatların da katıldığı dünkü duruşmada baro avukatları Büyüknohutçu çiftinin yaşamı korumak için yürüttüğü mücadeleye dikkat çekerek davaya müdahillik talebinde bulundular. Büyüknohutçu Ailesinin Avukatı Pelin Sayın Tabak’ın delillerin tam toplanmadığı, yer gösterme ile ifade tutanaklarının örtüşmediği itirazları kabul görmezken, otopsi raporlarına göre cinayetlerin bitişik atışla yapıldığı sözlerine rağmen savcının mütalaasında cinayetlerin uzak atışla işlendiğinin ileri sürülmesi dikkat çekti. Savcının cezaevinde intihar ettiği ileri sürülen Ali Yamuç’la ilgili “sanık Fatma Yamuç’un olaydan bir gün sonra vefat eden eşi Ali Yamuç...” diye bahsettiği mütalaaya Antalya Barosu Avukatı Tuncay Koç “usulsüzdür, ciddiyet ve saygı istiyoruz” diye itiraz etti.

‘KENNEDY DAVASI GİBİ’

Katil zanlısının olaydan 5-6 ay sonra cezaevinde intihar ettiğini aktaran Koç, “Finike Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Kenedy davasındaki gibi soruşturma yürütülmüştür” dedi. Antalya Barosu adına müdahillik talebinde bulunan avukat Buğra Özçelik’de savcının mütalaasına itiraz ederek, “1,5 santimden ibaret şort ipiyle sanığın eşinin cezaevinde intihar ettiği hususunu kabul etmiyoruz. Jandarma ve savcı hazırlık aşamasında gereken özeni göstermemişlerdir. Savcının alelacele mütalaa vermesini mahkemenin de Yargıtay baksın düşüncesiyle karar vermesini de kabul etmiyoruz” dedi.

TALEPLER REDDEDİLDİ

Antalya Barosu avukatlarından Lider Tanrıkulu’da Diyarbakırda türünün son örneği olan vaşakla ilgili açılan davaya bile müdahillik taleplerinin kabul edildiğini belirterek baronun müdahillik talebinin kabulüne karar verilmesini istedi. Müdahillik taleplerini, incelemenin genişletilmesini, sanıkların geriye dönük HTS kayıtlarının incelenmesi taleplerini kabul etmeyen mahkeme, tutuklu sanık Fatma Yamuç’un adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmasına davanın 17 Nisan 2018 tarihine ertelenmesine karar verdi. Mahkeme cezaevinde intihar eden Ali Yamuç dosyasının cinayet dosyası ile birleştirilmesini de reddetti.

Antalya Barosu avukatlarından Tuncay Koç delillerin toplanmamış olmasına rağmen savcının mütalaa vermesinin usulsüz olduğunu belirterek, “Dosya dört nala kapatılmaya gidiyor” dedi.

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 15:52

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