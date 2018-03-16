İstanbul Üniversitesinde Beyazıt ve Halepçe anması

İstanbul Üniversitesi öğrencileri, Eczacılık Fakültesi önünde Beyazıt ve Halepçe katliamlarında hayatlarını kaybedenleri andı.

İstanbul Üniversitesi öğrencileri 16 Mart ve Halepçe Katliamı’nın yıl dönümünde Eczacılık Fakültesi önünde eylem yaptı. “16 Mart’ı unutturmayacağız”, “16 Mart'ta diz çökmedik. Bugün de haykırıyoruz, üniversiteler bizimdir” pankartı açan öğrenciler “Üniversiteler bizimdir, bizimle özgürleşecek", "Halepçe'yi unutma, unutturma", "Katliamlar düzeni yıkılacak", "NATO'dan çıkılsın, İncirlik kapatılsın" dövizleri ve 16 Mart katliamında hayatını kaybedenlerin fotoğrafları taşındı.

Sık sık "16 Mart'ı unutma unutturma", "Direne direne kazanacağız", "Beyazıt faşizme mezar olacak", "Faşizme karşı omuz omuza", "Emperyalizm düşman, halklar kardeştir" sloganları atan öğrenciler hayatını kaybedenlerin anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunarak "Beyazıt Marşı"nı söyledi. Öğrenciler Eczacılık Fakültesi önüne karanfil bıraktı.

‘AYNI KARANLIK SÜREÇLER BUGÜN DE DEVAM EDİYOR’

Anmada ilk konuşmayı Beyazıt Katliamı tanığı 78’liler Girişimi üyesi Hüseyin Soylu yaptı. Beyazıt katliamında bire bir tanıklık ettiğini aktaran Soylu, “O gün bombalar üzerimize atıldığında bende sizin gibi İ.Ü’de iktisat fakültesinde öğrenciydim” diyerek sözlerine başladı. Dün olduğu gibi bugün de aynı karanlık süreçlerin devam ettiğini vurgulayan Soylu, emperyalist planların ve yeşil kuşak teorilerinin uygulanmaya çalışıldığı işgalci politikaların sürdüğünü kaydetti. Halkı, devrimcileri, işçi sınıfını ve öğrencileri susturmak için yapılan 1 Mayıs 77 katliamından tam 1 yıl sonra aynı senaryonun İstanbul Üniversitesinde cereyan ettiğine işaret eden Soylu, “16 Mart günü üzerimize bombalar atıldı; silahlarla tarandık. O gün de bugünkü hükümete benzer bir hükümet vardı ve İ.Ü işgal edilmişti. İşgalin kırılmasını tahammül edemediler ve üniversite gençliğini sindirmek için aynı 1 Mayıs’ta yaptıkları gibi burada da bir katliam yaptılar” dedi.

Daha sonra anma İstanbul Üniversitesi’nden ihraç edilen akademisyen Levent Dölek’in konuşmasıyla devam etti. Dölek, “Bu katliam faşist bir katliamdır, faşistler kullanılmıştır. Bu katliam emperyalizm destekli bir katliamdı. Dolayısıyla devletin ortak olduğu bir katliamdı. Ondan önce ve sonra yaşadığımız kanlı katliamlar gibi. Bugün burada 16 Mart’ı da unutmadığımızı haykırmak için bir araya geldik. Aslında emperyalizme, kapitalizm ve faşizme karşı mücadele kararlılığımızı hep birlikte ifade ediyoruz” diye konuştu.

Üniversite öğrencileri adına konuşan Melda Karaoğlu ise şunları söyledi: “Evet bugün eksiğiz, yanımızda kaybettiğimiz binler, milyonlar ve Bülent Uluer yok fakat onların akıllara kazınan konuşmaları, yaşamları, mücadeleleri ve bizlere bıraktıkları koskoca bir direniş tarihi var.”

‘NE BEYAZIT İLK KATLİAMDI NE DE HALEPÇE SON OLDU’

Ortak basın açıklamasını okuyan Emre Sarıgül Beyazıt katliamının, sınıf mücadelesinin ve devrimci gençlik hareketinin yükseldiği, emperyalizme karşı mücadelenin güçlendiği bir tarihsel süreçte gerçekleştiğini vurgulayarak; “Sermaye sınıfı tüm saldırı mekanizmalarını devreye sokmuştur. Katliamlar düzenleyerek gençliği, sınıf mücadelesini, emekçi halkı, devrimcileri hedef almış ve sürdürülen mücadelenin önüne set çekmeye çalışmıştır” dedi. Beyazıt Katliamı’nda olduğu gibi Mart ayının, başta Berkin Elvan ve Kızıldere katliamı olmak üzere birçok devrimcinin katledilmesine şahit olduğunu ifade eden Sarıgül ; “Beyazıt Katliamından 10 yıl sonra Halepçe’ye atılan kimyasal bombalarlarla 5 bin kişi ölmüş, 10 binden fazlası da yaralanmıştır. Ne Beyazıt ilk katliamdı ne de Halepçe son oldu. Emperyalizm ve sermaye ne doğa tanır, ne çocuk, ne insan; saldırır, sömürür, öldürür. Bunu en iyi yaşadığımız coğrafyadaki halklar bilir, tanır ve yaşar” diye konuştu.

Sarıgül son olarak şunları söyledi: “Beyazıt hâlâ direnmek ile, isyan ile, kavga ile, mücadele ile anılmaya devam ediyor. Bu saldırılarla dün olduğu gibi bugün de faşist çeteler ve polis eliyle üniversiteler hizaya getirilmek isteniyor. Anti- emperyalist, savaş karşıtı ve demokrasi isteyen gençlerin sesleri kısılmaya çalışılıyor. Faşizmin gözünü diktiği üniversitelerde geçmişte nasıl ki katliamlara; mücadele, kararlılık ve umutla yanıt verildiyse bugün de gençlik örgütlenerek kendisine giydirilmeye çalışılan apolitik, pasif, kariyerist, kindar ve dindar, sistemin aklıyla donatılmış gömleği yırtarak mücadeleyi büyütüyor. 16 Mart’ta yitirdiğimiz arkadaşlarımızı saygıyla anıyoruz.”

Basın açıklamasından sonra öğrenciler slogan atarak vezneciler metrosuna kadar yürüyüş gerçekleştirdi. Pankart açmak isteyen öğrencilerin önü polis tarafından sık sık kesildi. Bütün engellemelere rağmen öğrenciler "Emperyalizme, faşizme ölüm.Tek yol devrim" pankartını açtı, sloganlarla yürüyüşü sonlandırdı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 15:40

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