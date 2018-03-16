Şırnak'ta yasağın üzerinden 2 yıl geçti

Şırnak’ta 14 Mart 2016 tarihinde ilan edilen ve 216 gün süren sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin üzerinden 2 yıl geçti.

2 yıl önce ilan edilen sokağa çıkma yasaklarında kentin yüzde 80’e yakının yıkılmasına dair Meclis araştırması isteyen HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, “Şırnak halkının büyük bir bölümü halen çevre il ve ilçelerde zor koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir” dedi.

Şırnak’ta 14 Mart 2016 tarihinde ilan edilen ve 216 gün süren sokağa çıkma yasağının ilan edilmesinin üzerinden 2 yıl geçti. HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, şehrin yüzde sekseninin yıkılmasıyla meydana gelen ağır hak ihlallerinin araştırılması, sorumluların tespit edilmesi ve yaşatılan mağduriyetin giderilmesinin yollarının araştırılması amacıyla Meclis araştırması istedi.

Dolmabahçe Mutabakatı’nın devlet yetkilileri tarafından yok sayılmasından sonra sokağa çıkma yasaklarıyla beraber kent merkezilerinin savaş alanına döndüğünü söyleyen HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, “Toplam 9 il ve 35 ilçede kimi zaman aylarca süren kesintisiz sokağa çıkma yasaklarında birçok ulusal ve uluslararası kuruluşun hazırladığı raporlara göre kesin olmamakla birlikte 2 bine yakın kişi yaşamını yitirmiş, binlerce sivil yaralanmış, yine 500 bine yakın insan evinden barkından edilerek planlı ve zorunlu göçe tabi tutulmuştur” dedi.

‘AĞIR HAK İHLALLERİ YAŞANDI’

Yaşanan durumun yaşam hakkı başta olmak üzere ciddi ve ağır hak ihlallerinin yaşandığı bir dönem olarak tarihe geçtiğini dile getiren İrmez, “14 Mart 2016 tarihinde Şırnak’ta valilik tarafından ilan edilen kesintisiz sokağa çıkma yasağı boyunca kolektif ve orantısız şiddet uygulayan kolluk kuvvetleri, kentteki yurttaşların çıkarılması amacıyla sadece dar bir bölgede çatışmalar olmasına rağmen tüm kenti tank ve top atışlarıyla ağır bir bombardımana tabii tutmuştur. Yaşam hakkı başta olmak üzere Anayasal haklar olan eğitim, sağlık, seyahat, barınma ve beslenme gibi haklar devlet güçleri tarafından askıya alınmış ve ağır ihlallerin yaşanmasına neden olunmuştur” dedi.

‘YAPILAN KONUTLAR ŞIRNAK’IN KÜLTÜRÜNE UYGUN DEĞİL’

Yasak boyunca zorunlu tahliyeler gerçekleştirilirken “Kısa zamanda evlerine geri dönecekleri” sözü verilerek insanların eşyalarını yanlarına almalarına bile izin verilmediğini hatırlatan İrmez, “Şırnak halkının büyük bir bölümü halen çevre il ve ilçelerde zor koşullarda yaşam mücadelesi vermektedir. Çatışmaların üzerinden aylar geçmesine rağmen kent merkezinde yıkım halen devam etmektedir. Evlerinden edilen insanlara devletin vereceğini iddia ettiği konutlar, Şırnak’ın yerleşik kültürüne ve toplumsal yapısına uygun olmayan bir şekilde 11 katlı apartmanlar olarak yapılmaktadır” dedi.

ARAŞTIRMA ÖNERGESİ VERDİ

Daha önce partilerinin verdiği sayısız araştırma önergesinin Genel Kurulda reddedildiğini belirten İrmez, “Bir komisyon kurularak araştırılması ve sorumluların araştırılarak tespit edilmesi yoluyla yargıya yardımcı olunması TBMM’nin daha fazla erteleyemeyeceği görevlerin başında gelmektedir” dedi. (Diyarbakır/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Mart 2018 04:23

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