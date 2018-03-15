Dolar güne 3.89'la avro ise 4.81'le başladı - 15 Mart 2018

Dolar ve avrodaki tırmanış, Rex Tillerson'ın görevden alınmasıyla hızlandı. Dolar 3.89'a çıkarken avro 4.81'lik yeni tarihi rekora yükseldi.

Dolar ve avrodaki tırmanış, ABD Başkanı Donald Trump'ın Savunma Bakanı Rex Tillerson'ı görevden alması ve Çin ile ticaret açığını daraltmaya yönelik açıklamalarının yanı sıra, Afrin operasyonunun da etkisiyle bölgede jeopolitik risklerin artması nedeniyle hız kazandı.

Küresel piyasalarda dolar 3.8950 lira ile 15 Aralık 2017'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarken avro 4.8128 lira ile yeni tarihi rekor düzeye tırmandı.

Sterlin de 5.4327'yi gördü ve rekor kırdı. (EKONOMİ SERVİSİ)

ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson görevden alındı

Son Düzenlenme Tarihi: 15 Mart 2018 08:48

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