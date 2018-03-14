Şampiyonlar Ligi 2. tur rövanş maçında, Vodafone Park'ta konuk ettiği Bayern Münih'e 3-1 yenilen Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. tur ilk maçında Bayern Münih'e deplasmanda 5-0 yenilen Beşiktaş, Vodafone Park'taki rövanş maçında ise 3-1 mağlup olarak Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Maçtan öne çıkanlar şöyle:

18. dakikada Alcantara ile konuk ekip 1-0 öne geçti.

46.dakikada Gökhan Gönül'ün kendi kalesine attığı golle Bayern Münih, skoru 2-0'a getirdi.

50. dakikada sahaya giren bir kedi nedeniyle oyun yaklaşık 1 dakika durdu.

59.dakikada Vagner Love ile Beşiktaş farkı 1'e indirdi.

84.dakikada Alman ekibi Sandro Wagner ile skoru 3-1'e getirdi ve maçın skorunu belirledi. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 22:00

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