Tıp bayramında yüzlerce hekim işsiz

TTB Genel Sekreteri Sezai Berber, 14 Mart Tıp Bayramında sağlık alanında yaşananları ve sağlık çalışanlarının taleplerini değerlendirdi.

Buse VURDU

Ankara

Bugün 14 Mart Tıp Bayramı. Ancak OHAL yüzünden yüzlerce doktor güvenlik soruşturmasından geçemiyor ya da aylarca bekletiliyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) Genel Sekreteri Sezai Berber, sağlık alanında yaşananları, sağlık çalışanlarının talepleri ve iktidarın TTB’ye yönelik baskılarını gazetemize değerlendirdi. OHAL ile birlikte sağlık alanında yeni sorunların ortaya çıktığını belirten Berber, Bakanlığın ifadesine göre en az 187 hekimin soruşturmasının olumsuz gelmesi nedeniyle atanmadığını, 300’ün üzerinde hekimin ise uzun süredir bekletildiğini söyledi.

Son 15 yıl içerisinde sağlık alanında çok büyük tahribatların yaşandığına dikkat çeken Berber, gelinen noktada ise şehir hastaneleri ile insanların 25 yıllık geleceklerinin ipotek altına alındığını söyledi. Berber, ulaşım, çalışma koşulları, hekimlerin durumları ve kamuya maliyeti açısından şehir hastanelerinin halka çok büyük bir faturasının olacağını dile getirdi.

Sağlık alanındaki bozulmanın bir diğer yönünün ise geleneksel, tamamlayıcı sağlık uygulamaları denilen, çeşitli bilimsel olmayan uygulamaların kullanılması durumu olduğunu belirten Berber, “Doğal dedikleri preparatların ve bitkilerin farklı şekillerde kullanılması insanların sağlığına etkide bulunabiliyor. Hastalar, biz sorduğumuzda bunu ilaç olarak görmediği için bizim verdiğimiz ilaçlarla etkileşim olabilecek şeyleri bize söylemiyor.” dedi.

‘ÖZLÜK HAKLARI KONUSUNDA SIKINTILAR VAR’

TTB Genel Sekreteri Sezai Berber

Sağlıktaki bu yıkıma paralel olarak, hasta-doktor ilişkilerinde de sorunlar yaşandığını ifade eden Berber, vatandaşın karşısında doktoru gördüğü için sorununu yaratan sanki doktormuş gibi değerlendirip şiddet uygulayabildiğini söyledi. Berber, günde 30 kişinin bu nedenle şiddete uğradığını, zaman zaman ise ölüme varan olaylar yaşandığını ifade etti. Sağlıkta şiddet sorununun önemli bir sorun olduğunu ifade eden Berber, bu Tıp Bayramındaki taleplerinden birinin de bunun sona erdirilmesi olduğunu dile getirdi. Berber, çalışma koşulları ve özlük hakları noktasında da çok ciddi sorunlarının olduğunu söyledi. Emeklilik maaşlarına yansıyan ve yoksulluk sınırının en az iki katını bulan ücretler talep ettiklerini ifade eden Berber, fiili hizmet yıpranma payının da kanunlaşmasını istediklerini söyledi.

‘187 HEKİM GÖREVE BAŞLAYAMADI, 300 HEKİM BEKLİYOR’

OHAL ile birlikte yeni sorunların da gündeme geldiğini belirten Berber, güvenlik soruşturmaları ile birlikte birçok hekimin göreve başlayamadığını ifade etti. 71. Atama döneminden beri güvenlik soruşturması nedeniyle işe başlayamayan hekimlerin olduğunu dile getiren Berber, Bakanlığın ifadesine göre en az 187 hekimin, soruşturmasının olumsuz gelmesi nedeniyle atanmadığını; 300’ün üzerinde hekimin ise uzun süredir bekletildiğini söyledi. Berber, “Hekim, kura çekiyor diyelim ki 10 bin nüfuslu bir yere ikinci kişi olarak atanıyor. Yani orada 2 hekim ya da 3 hekim olması gerekiyor. Ama bunlar sebebiyle hekim mecburi hizmete gidemediği için oraya başka hekim de atanmıyor, dolayısıyla tek hekim 10 bin kişiye bakmak zorunda kalabiliyor. Ya da asistanlığı kazanıyor eğitim hakkı elinden alınarak asistanlığa başlatılmıyor. Bu kişilerin çalışma koşulları zor, özelde de çalışamıyorlar. Yeni bir uygulamayla, Çalışma Bakanlığının uygulamasıyla, iş yeri hekimi de olamıyorlar. Dolayısıyla hem hastalar hem doktorlar açısından mağduriyetler yaratılıyor. “ dedi.

‘ONUR HAMZAOĞLU BİR AN ÖNCE SERBEST BIRAKILSIN’

İktidarın TTB’ye yönelik baskılarına da değinen Berber, Dünya Tabipler Birliği üyesi olan TTB’nin bu birlikle ilişkiler, kendi iç ilişkileri ve öz denetim konularında yetkili olduğunu ifade etti. Berber, TTB’nin, üyesi olmayan kişiler malpraktis yaptıklarında meslekten men cezası verebildiğini belirterek “Bunun TTB’nin elinden alınca kim yapacak?” diye sordu. Berber, TTB’nin hastaların haklarını savunacak biçimde malpraktis davalarıyla ve sağlık alanının düzenlenmesiyle ilgilenen ve sivil dünyada olması gereken gibi bir kuruluş olduğunun altını çizdi; “Bu kuruluşun yetkisizleşmesiyle halkın sağlığı büyük ölçüde tehlikeye girecektir, çalışanlar sıkıntıya girecektir, kaos ortamı olacaktır” dedi.

Berber ayrıca, bu yıl 40. Yılını kutlayan Toplum ve Hekim dergisinin editörü, Onur Hamzaoğlu’nun bir an önce serbest bırakılmasını arzu ettiklerini belirtti.

Son Düzenlenme Tarihi: 14 Mart 2018 05:41

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