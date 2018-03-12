Beşiktaşlı Talisca, ilk kez Brezilya milli takımına çağrıldı

Beşiktaşlı Talisca, ilk kez Brezilya milli takımına çağrıldı

    • 12 Mart 2018 18:13

    Beşiktaşlı Anderson Talisca, Brezilya'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

    Beşiktaş'ın yıldız oyuncusu Anderson Talisca, Brezilya'nın Almanya ve Rusya ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosuna dahil edildi.

    Brezilya Milli Takım Teknik Direktörü Tite, Beşiktaş'ta başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Talisca'yı aday kadroya çağırdı.

    Talisca, ilk kez Brezilya Milli Takımı'ndan davet alırken, Fenerbahçeli oyuncu Giuliano kadroya alınmadı.

    Teknik direktör Tite'nin kadroya çağırdı isimler şöyle;

    KALECİLER
    Alisson, Roma
    Ederson, Manchester City
    Neto, Valensiya

    DEFANS: 
    Daniel Alves, PSG
    Geromel, Gremio
    Filipe Luis, Atletico Madrid
    Marcelo, Real Madrid
    Marquinhos, PSG
    Miranda, Inter
    Fagner, Corinthians
    Rodrigo Caio, Sao Paulo
    Thiago Silva, PSG

    ORTA SAHA:
    Casemiro, Real Madrid
    Fernandinho, Manchester City
    Fred, Shakhtar Donetsk
    Paulinho, Barcelona
    Philippe Coutinho, Barcelona
    Renato Augusto, Pekin Guoan
    Talisca, Beşiktaş
    Willian, Chelsea

    FORVET:
    Douglas Costa, Juventus
    Firmino, Liverpool
    Gabriel Jesus, Manchester City
    Taison, Shakhtar Donetsk
    Willian Jose, Real Sociedad (DHA)
     

    Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 18:15
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