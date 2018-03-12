Gazi katliamı 23. yılında lanetlendi: Sorumlular yargılansın

Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 1995 tarihinde çoğu polis kurşunuyla 22 kişinin öldürüldüğü katliamın üzerinden 23 yıl geçti. Katliam Gazi’de bir kez daha lanetlenirken, bir araya gelen binlerce kişi aradan geçen onca yıla rağmen katliamın faillerinin cezalandırılmamış olmasına tepki gösterdi.

Cemevi önünde toplanan aileler, katliamda yitirdikleri yakınlarının tişörtleriyle eyleme katıldı. Aileler ve Gazi halkı, buradan sloganlarla 12 Mart 1995 günü taranan Sarıcıoğlu Pastanesi'nin önüne yürüdü. Şair Abay Lisesi öğrencileri de okulun camlarından sloganlar ve alkışlar ile eyleme destek verdi. Burada yapılan açıklamada Sezgin Engin'in ağabeyi Engin Engin okudu. Engin, “Bugün 12 Mart. Yine yüreklerimizde aynı öfke, aynı acı ile Gazi Mahallesi ve Ümraniye'de katledilen canlarımızı anmak için toplandık" dedi. 12 Mart günü, Gazi'de bir provokasyon yaratılmaya çalışıldığını kaydeden Engin, saldırıların ardından devlet güçlerinin de dünya basınının gözü önünde, hedef gözeterek, otomatik silahlarla halka ateş ettiğini hatırlattı.

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‘GERÇEK SORUMLULAR YARGILANMADI’

“Günlerce ülkenin gündemine oturan direnişte, basında da çok net görüldüğü üzere vuranların kim olduğu belli olmasına rağmen, açılan göstermelik davada yargılanan katiller cezalandırılmadı.” diyen Engin, “Sadece katil polislerden Adem Albayrak’a 4 kişiyi öldürmekten 3,5 yıl, Mehmet Gündoğdu’ya 2 kişiyi öldürmekten 1 yıl 8 ay ceza verildi. Gazi'de yaşanan bu katliamdan dönemin başbakanı Tansu Çiller, İçişleri Bakanı Nahit Menteşe, İstihbarat Daire Başkanı Hanife Avcı, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Ağar, İstanbul Valisi Hayri Kozakçıoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Nejdet Menzir ve bunların tetikçileri sorumludurlar ve cezalandırılmalıdırlar.” ifadelerini kullandı. Açıklamada, Gazi katliamını planlayan, organize eden sorumluların bulunarak cezalandırılması istendi.

Açıklamanın ardından Gazi Mezarlığına doğru yürüyüş yapıldı. Anma daha sonra Gazi Cem Evinde verilen yemeğin ardından sona erdi.

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NE OLMUŞTU?

Çoğunlukla Alevi ve Kürt yurttaşların yaşadığı İstanbul Gazi Mahallesi’nde 12 Mart 1995 akşamı büyük bir provokasyon tertiplendi. Kimliği belirlenemeyen kişiler Öntaş, Dostlar ve Yavuz kahvehaneleri ile Sarıoğlu Pastanesi’ni silahla taradı. Saldırıda 76 yaşındaki Alevi dedesi Halil Kaya öldürüldü, beşi ağır olmak üzere 25 kişi yaralandı. Saldırganlar kullandıkları taksinin şoförünü de öldürdü. Saldırıyı protesto etmek için halk karakola doğru yürüyüşe geçti. Polisin protestoculara ateş açması sonucu Mehmet Gündüz hayatını kaybetti. 13 Mart günü binlerce kişi Gazi Mahallesi’ne gelerek cemevi önünde toplandı. Cenazelerin verilmemesi üzerine karakola doğru yürüyüşe geçen halka polis YİNE ateş açtı, 15 kişi öldü. İstanbul Valiliği Gazi, Zübeyde ve Esenler Mahalleleri’nde sokağa çıkma yasağı ilan etti. 14 Mart günü sokağa çıkma yasağına rağmen çatışmaların devam etmesi üzerine mahalleye askeri birlikler sevk edildi. Çatışmalar halk komitesinin “cenazeler verilsin, sokağa çıkma yasağı kaldırılsın, gözaltılar serbest bırakılsın” taleplerinin yerine getirilmesinin ardından sona erdi. Resmi rakamlara göre Gazi Olayları’nda 300 kişi yaralandı. Yapılan otopsi sonucu olaylarda öldürülenlerden 17’sinin polis mermisiyle hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Gazi’de yaşanan katliam İstanbul’da Ümraniye 1 Mayıs Mahallesi’ne de sıçradı. Protestolarda beş kişi öldürüldü. Ankara’da da gerçekleşen protestoda 36 kişi yaralandı. (İstanbul/EVRENSEL)

Son Düzenlenme Tarihi: 12 Mart 2018 15:10

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