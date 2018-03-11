'Afrin varken düğün olmaz' diyen Arda Turan evleniyor

'Afrin Operasyonu varken düğün olmaz' diyen Arda Turan ile Aslıhan Doğan bu akşam evleniyor. Nikah şahidinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olması bekleniyor.

Başakşehir forması giyen futbolcu Arda Turan, bugün Çubuklu'daki evinde Aslıhan Doğan ile aile arasında yapılacak sade bir törenle evlenecek. Posta'nın haberine göre Arda Turan'ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan söz aldığı ve milli futbolcunun ricasını geri çevirmeyen Erdoğan'ın nikah şahidi olmayı kabul ettiği öğrenildi.

Arda Turan ile Aslıhan Doğan geçen hafta aile arasında yapılan sade bir törenle nişan yüzüklerini takmıştı. Arda Turan nikah tarihini soran muhabirlere ''Ülkemiz ve askerlerimiz büyük mücadele veriyor. Savaş varken düğün olmaz. Bu durumda eğlenemeyiz'' demişti.(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 14:50

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