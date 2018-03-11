Beyoğlu'da bir lise öğrencisi öldürülmüş halde bulundu

Beyoğlu'daki metruk bir binada, 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın cansız bedeni sandalyeye bağlanarak yakılmış halde bulundu.

İstanbul Beyoğlu'daki metruk bir binada, sandalyeye bağlanarak yakılmış halde bir cansız beden bulundu. Yapılan incelemede şahsın 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal olduğu belirlendi. Olayla ilgili Köksal'ın babası gözaltına alındı.

DHA'nın haberine göre, İstiklal Mahallesi Dikbayır Sokak üzerinde akşamüstü bir binada cansız beden görenler polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, 18 yaşındaki lise öğrencisi Doğukan Köksal'ın sandalyeye bağlı cansız bedeni ile karşılaştı. Bedenin yakıldığı tespit edildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcılığın incelemesinin ardından cansız beden, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili Doğukan Köksal'ın babası gözaltına alındı. (HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 21:59

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