Kolombiya’da FARC ilk kez seçimlere katılıyor

Kolombiya'da eski gerilla örgütü FARC siyasi parti olarak ilk kez seçimlere katılıyor. 37 milyon seçmenin sandık başına gideceği seçim bugün yapılacak

Kolombiya hükümeti ile barış görüşmelerini tamamlayan ve silah bırakan eski gerilla örgütü FARC, bugün siyasi bir parti olarak ilk kez genel seçimlere katılacak. Yaklaşık 100 senatör ve 170'den fazla da milletvekilinin belirleneceği seçim için yaklaşık 37 milyon Kolombiyalı seçmen sandık başına çağrıldı.

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Barış müzakerelerinde varılan anlaşma uyarınca FARC, beşi senatoda, beşi de parlamentoda olmak üzere doğrudan 10 sandalyeye sahip olacak. Barış anlaşmasında FARC'a 2026 yılına kadar yapılan seçimlerde doğrudan 10 sandalye garanti edilmişti.

DW Türkçe'nin haberine göre, yapılan kamuoyu yoklamalarına göre FARC'ın bugünkü seçimde 10'dan fazla sandalyeye sahip olma şansı görünmüyor. Anketlere göre FARC yüzde 2'nin altında oy alabilecek.

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URİBE'NİN PARTİSİ ÖNDE

Kolombiya'daki seçimleri Senator ve eski Cumhurbaşkanı Alvaro Uribe'nin sağ kanattaki Cento Democratico (Demokratik Merkez) adlı partisinin kazanması bekleniyor. FARC'la yapılan barış anlaşmasını en sert eleştiren isimlerden biri olan Uribe, FARC'ı siyasi bir muhatap olarak kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

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Anketlere göre partinin cumhurbaşkanı adayı Ivan Duque'ün de rakibi Gustavo Petro ile mayıs ayında yapılacak cumhurbaşkanlığı seçiminde şansının yüksek olduğu belirtiliyor. Bugün yapılacak olan genel seçimler sadece cumhurbaşkanlığı seçimleri için değil, aynı zamanda barış anlaşmasının hayata geçirilmesi konusunda da bir işaret olarak değerlendiriliyor.

FARC'ın 59 yaşındaki eski gerilla lideri ve cumhurbaşkanı adayı Rodrigo Londono ise sağlık sorunları nedeniyle cumhurbaşkanlığı seçiminden geri çekildiğini açıklamıştı. Kalp ameliyatı geçiren Londono’nun seçimie katılma şansının olmadığı belirtiliyor.

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FARC gerillaları ve Kolombiya devleti arasında 1964 yılından beri devam eden çatışmalar, Eylül 2016'da varılan barış anlaşmasıyla son bulmuştu. Çatışmalarda 260 binden fazla insan hayatını kaybederken 60 bin kişi kayıtlara kayıp olarak geçti. Yedi milyondan fazla Kolombiyalı 52 yıl süren iç savaş nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kaldı.



Son Düzenlenme Tarihi: 11 Mart 2018 01:38

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