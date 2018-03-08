Saadet Gıda işçileri ücretlerine zam istiyor

Saadet Gıda patronu iş bırakan işçilerin talepleriyle ilgili cevabı yarın verecek. İşçiler talepler karşılanmazsa mücadeleye devam etmekte kararlı

Cem ŞİMŞEK

İstanbul

Saadet Gıda fabrikasında gözler cumaya (yarın) çevrildi. Zira ücretlerine zam yapılması talebiyle fabrikada çalışan 500 işçinin 150’si geçtiğimiz hafta yaptığı iş bırakmanın ardından, yönetim bu talebi değerlendirecekleri ve Cuma günü bir açıklama yapacakları sözünü verdi. İşçiler, olumsuz bir yanıt verilmesi halinde, birliklerini büyüterek mücadeleye devam etme çağrısı yaptı.

Saadet Gıda, İstanbul Esenyurt’ta yaklaşık 500 işçinin çalıştığı bölgenin büyük sakız ve şekerleme fabrikalarından biri. Fabrikada Nazar, Ocean markalı sakızların yanı sıra Jellopy, Bay Melow gibi çeşitli şekerlemeler de üretiliyor. İşçilerin ücretleri ise asgari ücret seviyesinde.

Göçmen ve mülteci işçilerin ağırlıkta olduğu fabrikada geçtiğimiz hafta Cuma günü yaklaşık 150 işçi iş bıraktı. 22.00-08.00 vardiyasında orta sakız, draje ve kaplama bölümünde çalışan işçiler bir araya gelerek düşük ücret ve ağır çalışma koşullarını tartıştı. Yapılan görüşmede bir sonraki vardiyanın beklenmesi ve birlikte iş bırakma eylemi yapılması kararı alındı. Sabah vardiyasının fabrikaya gelmesinin ardından yapılan toplantı sonrası işçiler iş bıraktı. İş bırakan işçilerin büyük bölümünü kadın işçiler oluşturdu. Eylem nedeniyle fabrika genelinde üretim durdu.

İŞÇİLER 2 BİN LİRA İSTİYOR

İş bırakma eylemini engellemeye çalışan ustabaşları ise işçileri, eylem kanunsuz diyerek korkutmaya ve geri adım attırmaya zorladı. Ancak ustabaşlarının tehditlerine rağmen iş bırakma eylemine devam etti. Bunun üzerine fabrika yönetimi ile işçiler arasında yapılan görüşmede işçiler; yine Esenyurt’ta sakız ve şekerleme üretimi yapan Perfetti’de işçilerin 2000 lira ücret aldığını söyleyerek, kendilerine de bu rakamın verilmesini istedi.

PATRONUN VERDİĞİ SÜRE YARIN SONA ERİYOR

Saat 11’e kadar devam eden 3 saatlik iş bırakma eylemi üzerine fabrika yönetimi taleplerin değerlendirileceği ve 1 hafta sonunda işçilere yanıt verileceği sözünü verdi. Verilen süre yarın sona eriyor.

İş bırakma eylemini konuştuğumuz işçiler eylemden ilk birkaç gün haberdar olmadıklarını, durumu çok geç öğrendiklerini söyledi. “Cuma gününe kadar iş bırakma eylemini duymayan tüm işçilere duyurmak gerek. Patrondan gelecek teklif tatmin etmezse yeni bir iş bırakma eylemini örgütleyebilmek için hazırlıklı olmalıyız” diyen işçiler, bunun için fabrikada bir komite kurulabileceği önerisinde de bulunuyor.

FABRİKADA TEMEL ÜCRET, ASGARİ ÜCRET

İş bırakma eylemine ilişkin görüştüğümüz işçiler, fabrikaya yeni giren işçinin 1600 liralık asgari ücrete çalıştırıldığını; 10 yıllık deneyimli işçilerin ise 1670 lira aldığını söyledi. Geçtiğimiz sene asgari geçim indirimiyle birlikte 1455 lira alan bir işçi bu sene asgari ücret zammı üzerine yalnızca 15 lira artış yapıldığını söyledi.

Kendilerine bordro dahi verilmediğini söyleyen bir genç işçi, kendisine muhasebe tarafından elle düzenlenerek verilen ve hiçbir yasal karşılığı olmayan not kağıdını göstererek “Ücretimizin ne olduğunu biz de bilmiyoruz. Bordro vermiyorlar, bize bu kağıtları verip şu kadar alacaksınız diyorlar” dedi.

‘YETTİĞİ KADAR YAŞIYORUZ’

Aynı genç işçinin elindeki not kağıdına bakarak “Bu ücrete geçinebiliyor musunuz?” diye sorduğumuzda “Yettiği kadar yaşıyoruz” diye yanıtladı. 550 lira kira ödediğini ifade eden genç işçi, eşinin çalışmadığını 4 yaşında bir çocukları olduğunu dile getirerek “Zorunlu harcamalarımızı yapıyoruz, yettiği kadarı gidiyor, yetmediğini bir sonraki aya erteliyoruz” dedi.

Bir başka işçi ise fabrikada daha uzun süredir çalışıyor. Buna rağmen ücreti genç işçininkiyle aynı. Kendi evinde oturduğu için şanslı hisseden işçi, “Çok şükür ev bizim, o yüzden kira vermiyoruz biz. Ama evde 6 nüfus var. Tek gelir benimki. Annem ve babam yaşlı, emekli aylıkları yok. Onlara da ben bakıyorum. Ay sonunu çıkarmaya çalışıyoruz ama gün oluyor çocuğa harçlık veremiyoruz” diyerek ekonomik sıkıntılarını sıraladı.

Son Düzenlenme Tarihi: 08 Mart 2018 04:44

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