Döküm şirketi işçisi iş cinayetinde can verdi

52 yaşındaki taşlama işçisi Şafak Deliorman, döküm esnasında dayanma taşı olarak adlandırılan taşın patlaması sonucu yaşamını yitirdi.

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Denizciler Döküm şirketinde dün sabah meydana gelen iş cinayetinde, taşlama işçisi Şafak Deliorman (52) yaşamını yitirdi.

Fabrikanın taşlama bölümünde çalışan işçilerden Şafak Deliorman, döküm esnasında dayanma taşı olarak adlandırılan taşın patlaması sonucu yaralandı. Karnına ve göğsüne isabet eden parçalar nedeniyle ağır yaralanan işçi, işyeri ambulansı ile Aliağa Devlet Hastanesi’ne getirilerek Acil Servis’te tedavi altına alındı. Hastaneye getirildikten yarım saat sonra yaşamsal faaliyetleri duran işçi elektro şok cihazı ve kalp masajı ile hayata döndürüldü. Devamında birkaç kez daha kalbi duran ve müdahalelerle yeniden hayata döndürülen işçinin saat 11.00 sıralarında kalbi tekrar durdu. Şafak Deliorman, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Deliorman’ın cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastanenin morguna kaldırıldı. İzmir’in Büyük Çiğli Semti’nde ikamet eden, evli ve bir çocuk sahibi Şafak Deliorman’ın, çalıştığı fabrikadan yakın zamanda emekli olduğu, ancak üniversitede okuyan kızının masraflarını karşılayabilmek için çalışmaya devam ettiği öğrenildi. (İzmir/EVRENSEL)

Şubat ayında en az 123 işçi yaşamını yitirdi

Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mart 2018 18:30

www.evrensel.net