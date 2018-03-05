Stalin, ölümünün 65. yıl dönümünde Rusya'da anıldı

Sovyetler Birliği'nin eski lideri Joseph Stalin, Rusya'da ölümünün 65. yıl dönümünde anıldı.

Rusya Komünist Partisi, Sovyetler Birliği eski lideri Joseph Stalin için, ölümünün 65. yıldönümünde anma töreni düzenledi. Törende Stalin'in Moskova'daki Kremlin duvarı yanında bulunan mezarına çiçek bırakıldı.

Sovyetler Birliği'nin eski lideri Joseph Stalin, Rusya'da ölümünün 65. yıldönümünde anıldı.

Rusya Komünist Partisi'nin düzenlediği törende, Stalin'in Kremlin duvarı yanındaki mezarına çiçek bırakıldı.

Sputnik’in aktardığına göre; törene Rusya Komünist Partisi lideri Gennadiy Zyuganov, partinin merkez komitesinin başkan vekili ve Duma milletvekili Vladimir Kaşin, parti üyeleri ve aktivistler yer aldı.

Stalin için ayrıca doğum yeri olan Gürcistan'ın Gori kentinde ve Belarus'ta da anma etkinlikleri düzenlendi. Stalin 5 Mart 1953'te hayatını kaybetmişti. (HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 05 Mart 2018 18:27

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