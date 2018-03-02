İsveç’te 12 mülteci çocuk intihar etti

İsveç Sosyal Sağlık Genel Müdürlüğü, son 1 yılda ülkeye tek başına gelen ve sığınma talepleri reddedilen 12 mülteci çocuğun intihar ettiğini açıkladı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

İsveç Sosyal Sağlık Genel Müdürlüğü, geçtiğimiz yıl ülkeye tek başına gelen ve sığınma talepleri reddedilen 12 mülteci çocuğun intihar ettiğini açıkladı. Son iki hafta içinde de Afganistanlı iki çocuk intihar ederek yaşamlarına son verdi.

İnsan halkları örgütleri, Sosyal Sağlık Genel Müdürlüğünün rakamlarının gerçeği yansıtmadığını ve intihar eden çocukların sayısının çok daha fazla olduğunu söylüyor.

ÜLKESİNE GÖNDERİLDİKTEN 5 SAAT SONRA ÖLÜ BULUNDU

Öte yandan iltica talebi reddedildiği için Afganistan’a zorla gönderilen Hadi Barbari adındaki çocuk, Kabul’e ayak bastıktan 5 saat sonra ölü bulundu. Barbari’nin vücudunda herhangi bir darp izine rastlanmadığı ve ölüm raporunda ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir bilgi yer almadığı belirtiliyor.

İsveç Göçmen Dairesine göre, Afganistan’dan gelen sığınmacıların iltica taleplerini reddetmesine rağmen sınır dışı etme kararlarının yarısı pratikte uygulanamıyor. Polis yetkilileri, geçtiğimiz yıl Afganistan’a iade edilecek sığınmacıların yarısına yakınının sınır dışı edilmelerinin son anda durdurulduğunu açıkladı. Tepkiler veya mültecilerle ilgili yeni bilgilerin ortaya çıkması üzerine polis, sınır dışı edilmeleri durdurabiliyor.

YALNIZ ÇOCUKLAR ÖRGÜTLENİYOR

İsveç Hükümeti son yıllarda iltica hakkını büyük ölçüde ortadan kaldıran yeni yasalar çıkardı. İsveç’e tek başlarına gelerek iltica talebinde bulunan çocuklar, İsveç’te “Genç” adını verdikleri örgütlenmeye giderek bir dizi gösteri, yürüyüş ve açlık grevi gerçekleştirmişti.

Genç’in Başkanı Fatemeh Khavari, İsveç’in insanlık dışı iltica politikasının gençlerin ölümüne yol açtığını belirterek “İltica sürecinde bu çocuklara yapılan psikolojik işkencenin sorumluluğunu kim üstlenecek?” diye sordu.

Birleşmiş Milletlerin Afganistan’ın aktif olarak savaşın içinde olduğunu söylemesine rağmen İsveç Göçmen Dairesinin çocukları Afganistan’a iade etme kararı aldığına dikkat çeken Khavari, “Bu çocukların intiharına yol açıyor. Hiç kimsenin kendilerine sahip çıkmadıklarını düşünüyorlar” şeklinde konuştu.

ÖĞRENCİLERİN SOĞUKTAN KORUMAK İSTEDİĞİ MÜLTECİLERİ KOVDULAR

Mülteciler boş prefabrik binaya alınmışlardı.

Aşırı soğuklar nedeniyle 4 kişinin yaşamını yitirdiği ve “turuncu alarm” verilen Fransa’nın başkenti Paris’te öğrencilerin soğuktan korumak için üniversiteye ait boş prefabrik binaya yerleştirdiği 25 mülteci, polis operasyonu ile kovuldu. Mülteciler korumasız çadırlara geri dönmek zorunda kaldı.

ÖĞRENCİLER ALDI, YÖNETİM KOVDU

Sputnik’in aktardığına göre Paris’in Villette semtinde nehir kenarında kurulan çadır ve barakalarda yaşayan mülteciler, öğrenciler tarafından Sorbonne Üniversitesi Pierre ve Marie Curie Kampüsünde boş bir binaya yerleştirildi. Jussieu Öğrenci Dayanışma Birliği, gizlice kampüse alınan mültecilerin, ısıtma ve su sistemi bulunan prefabrik binaya yerleştirilmesinden sonra üniversite yönetiminin kampüsü kapattığını ve giriş çıkışların yasaklandığını bildirdi. Birlik adına yayımlanan bildiride, geceyi nehir kenarında ve eksi 7 derece soğukta çadırlarda geçiren 25 mültecinin sıcak bir barınağa ihtiyacı olduğu ve boş binaya yerleştirilmelerinin, hükümetin ülke genelinde ilan ettiği “aşırı soğuklarla mücadele planı” çerçevesinde acil yardım amaçlı bir dayanışma eylemi olduğu belirtildi.

POLİS OPERASYONU İLE KOVDULAR!

Kampüste derslerin iptali ve kapıların kapatılması sonrası “yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı” ve polis ekiplerinin giriş kapılarını tuttuğu, mültecilerin kullanımı için tedarik edilen malzemelerin içeri sokulmasının da engellendiği belirtildi.

Yaklaşık 15 araçtan oluşan polis ekiplerinin kampüs girişinde operasyona hazır beklediği kaydedilen bildiride, üniversite yönetimi ile yapılan görüşmede, mültecilerin gözaltına alınmasını engellemek için “gönüllü tahliye”ye karar verildiği belirtildi. Mültecilerin tekrar Villette semtindeki nehir kenarına döndüğü öğrenildi.

4 KİŞİ SOĞUKTAN ÖLDÜ

Fransa’da aşırı soğuklar ve kar yağışı nedeniyle ülke genelinde “eylem planı” açıklanmış, 58 departmanda turuncu alarm verilmişti. Şimdiye kadar 4 kişinin soğuktan öldüğü açıklanırken, yüzlerce sığınmacı ve evsizin sokaklarda donma tehlikesiyle karşı karşıya olduğu belirtiliyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 04:10

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