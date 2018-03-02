İlber Ortaylı: Wikipedia'daki tarih bilgileri yanlıştır

Kocaeli'de konuşan Prof. Dr. İlber Ortaylı 'Wikipedia'yı yasakladılar. Belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır' dedi.

İzmit Belediyesi'nin düzenlediği "1'inci Dünya Savaşı ve Günümüz Perspektifinden Ortadoğu" konulu söyleşiye Prof. Dr. İlber Ortaylı katıldı. Yunus Emre Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, çok sayıda öğrenci ve yurttaş katıldı.

Eğitim sistemine ilişkin eleştirilerde bulunan Prof. Dr. Ortaylı, "Türkiye'de tarih eğitimi feci bir şeydir. Milli Eğitim Bakanlığı hiçbir şekilde bunun sorumluluğunu duymaz. Başka şeylerle uğraşıyor. Başka şeylerden evvel önce tarih öğreteceksin. Tabii ki çok detaylı tarih öğretemezseniz, bu mümkün değildir ama doğru dürüst tarih öğreteceksin. Öğrenmek isteyenler ansiklopedilerden bakmaya başlasınlar. Whatsapplardan tarih öğrenmeye kalkmayın. Elinize alıp bütün gün oynuyorsunuz, niye oynadığınızı bilmiyorum. Fakat orada tarih ödevi hazırlamaya kalkıyorlar, yanlıştır. Bu Wikipedia'yı yasakladılar. Belki kapatılması ayıp bir şeydir ama oradaki tarih bilgileri yanlıştır" dedi.

Konuşmaların ardından Ortaylı kitaplarını imzaladı. (Kocaeli/DHA)

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Son Düzenlenme Tarihi: 02 Mart 2018 03:01

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