İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Don Kişot'u sahneliyor

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nin sahnelediği Don Kişot balesi, Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesinde ve Zorlu PSM'de izleyiciyle buluşuyor.

Yüksek seviyedeki bale tekniğiyle dünyaca ünlü toplulukların repertuvarlarında yer verdiği Don Kişot balesi, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneleniyor.

Prömiyeri Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesinde önceki gün gerçekleşen eser 3, 14, 16, 20, 22 ve 23 Mart tarihlerinde Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesinde, 18 Nisan’da da Zorlu Performans Sanatları Merkezinde sahnelenecek. Ayşem Sunal Savaşkurt’un sahneye koyduğu eserin orkestra şefliğini Roberto Gianola yapıyor.

Ludwig Minkus’un bestesiyle Marius Petipa tarafından ilk kez 1869 yılında Moskova’da Bolşoy İmparatorluk Tiyatrosunda sahnelenen eser, müziklerindeki melodi zenginliği, İspanyol kültürünün renkli ve heyecan verici etkisinin uyumlu birlikteliği ile klasik bale dünyasının en pırıltılı ve ihtişamlı eserlerinden biri olarak gösteriliyor. (İstanbul/DHA)

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