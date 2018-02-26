Ankara'da şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ve bazı milletvekilleri ile çok sayıda işçi, Ankara Şeker Fabrikası'nın önünde toplanarak şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki gösterdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl ile bazı milletvekilleri, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi nedeniyle Etimesgut ilçesinde bulunan Ankara Şeker Fabrikası'na giderek buradaki Şeker-İş Sendikası'nın Ankara şubesini ziyaret etti. Ziyaretin ardından fabrikanın önüne gelen CHP milletvekilleri ve işçiler, şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösterdi. "Şeker vatandır satılamaz" sloganları atan grup adına basın açıklaması yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Bingöl, her zaman emekten ve emekçiden yana olduklarını belirterek şunları söyledi:

“Bugün şeker fabrikalarının yanında olduk ve olmaya devam edeceğiz. Çünkü emeğe, alın terine değer veriyoruz. Şeker fabrikaları sadece şeker üreten tesisler değildir. Şeker fabrikaları, milyonlarca köylümüzün, milyonlarca çiftçimizin o kutsal emeğini üretime dönüştüren değerli tesislerdir. Ama gelin görün ki, Türkiye'nin tarım politikası ve sanayi politikası AK Parti iktidarı ile bir çırpıda değişti. Türkiye'de artık bizim milli değerlerimiz yok sayılıyor. Siz bakmayın iktidar mensuplarının her ağızlarını açtıklarında milleyetçilikten dem vurmalarına. Eğer onlar milliyseler, milli değerlerimize, bu güzel tesislere göz dikmezler. Eğer onlar milli olsalar bu tesisleri yabancı uluslararası şirketlere peşkeş çekip onların kazançlarına kazanç katmak üzere yeni düzenlemeler yapmazlardı. Bu sadece uluslararası şirketlere bizim değerlerimizi peşkeş çekmekle sınırlı bir olay değil. Bunun bir başka yanı da var. Yıllar önce şehrin merkezinin dışına kurulan bu değerler, artık bu şehirlerimizin gözde arsalarına dönüştü. Bu arsalar, daha önce özelleştirilen arsaların peşkeş çekildiği firmaların iştahlarını kabartıyor. Bunu ne için söylüyorum, diğer TEKEL fabrikaları satıldığında sonunun ne olduğunu gördük.” (DHA)

DİSK/Gıda-İş: Şeker fabrikaları halkındır satılmasın!

Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 20:18

www.evrensel.net