Bölgede 8 Mart ortaklaştırıldı

Bölgede faaliyet yürüten kadın platformları Diyarbakır’da ortak açıklama yaparak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe dair çalışmaları başlattı.

Bölgede faaliyet yürüten kadın platformları Diyarbakır’da ortak açıklama yaparak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe dair çalışmalarının startını verdi. Eğitim-Sen 1 No’lu Şube de gerçekleştirilen basın açıklamasıyla 8 Mart’a dair eylem ve etkinliklerin takvimi açıklandı.

Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) adına konuşan Zelal Bilgin bölgedeki kadın platformlarının ortaklaştığı hususlarla ilgili bilgi verdi.

Savaş politikalarının tırmandırıldığı, yüzde 700 artan çocuk istismarları arttığı, yüzde 400 artan kadın cinayetlerinin olduğu bir ortamda 8 Mart’ın kutlanacağını ifade eden Bilgin, bütün kentlerde kadınların 8 Mart’a “vardık, varız, var olacağız”, “ya özgürlük ya özgürlük”, “faşizme karşı özgürlük” şiarlarıyla yola çıktıklarını söyledi.

Ardından DAKAP üyelerinden Gülşen Özbek, Diyarbakır 8 Mart programın içeriğine dair “hedefimiz 1 ila 10 Mart arasında Diyarbakır’ı bir kadın kenti haline getirmek. Kadınlar olarak savaş politikalarına karşı olduğumuzu ve onurlu bir barış için mücadele edeceğimizi söylüyoruz. 10 gün boyunca kadınların bulunduğu her yerde etkinlikler belirledik. Pazarlardan tutalım sinema salonlarına kadar, kadınların hayata bakış açısından programlar hazırladık. Mitingi ise 8 Mart günü İstasyon meydanında yapmayı hedefliyoruz. Gerekli izinlerin alınması noktasında ilgili kurumlara başvuru yaptık” dedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise tüm kadınlara çağrı yaparak, kadın cinayetlerinden, tavizden, tecavüzden, çocuk istismarından, mevcut şiddet ortamından rahatsız olan tüm kadınları sözünü söylemek üzere miting alanına davet ettiklerini ifade etti.

AYRINTILI 8 MART ETKİNLİK PROGRAMI

DİYARBAKIR 8 MART HAFTASI ETKİNLİK PROGRAMI

01.03.2018 PERŞEMBE

FOTOĞRAF SERGİSİ

TEMA: KADINLARIN OBJEKTİFİNDEN 8 MART

TARİH/SAAT : 01.03.2018/10.03.2018

YER : GALERİA SERGİ SALONU

KARANFİL DAĞITIMI

SAAT: 13:00

TOPLANMA YERİ : URFA KAPI

BİTİŞ YERİ : 10 GÖZLÜ KÖPRÜ den dilek fenerleri uçurularak bitirilecek

FİLM GÖSTERİMLERİ

Film : Hükümet Kadın

Tarih :01.03.2018

Yer: NCTY Avşar Sinemaları

Saat: 18:00 / 20 : 00

02.03.2018 CUMA

CEZAEVİNDE BULUNAN KADINLARA KART ATILACAK

SAAT : 11:00

YER: OFİS POSTANESİ

TEKSTİL ATÖLYELERİNİ ZİYARET

SAAT : 13:00 / 17:00

İÇERİK : KARANFİL DAĞITILACAK

FİLM GÖSTERİMLERİ

Film : AGORA

Tarih :02.03.2018

Yer: NCTY Avşar Sinemaları

Saat: 18:00 / 20 : 00

03.03.2018 CUMARTESİ

KAYBEDİLEN VE KATLEDİLEN KADINLARIN ANISINA OTURMA EYLEMİ VE BASIN AÇIKLAMASI

YER: KOŞUYOLU PARKI İNSAN HAKLARI ANITI ÖNÜ

Saat : 11 :00

04.03.2018 PAZAR

BİSİKLET TURU

BAŞLANGIÇ: ROJAVA PARKI

BİTİŞ : ŞEYH SAİT MEYDANI

SAAT: 13:00

05.03.2018 PAZARTESİ

1325 SAYILI BM, KADINLAR BARIŞ GÜVENLİK PANELİ

PANELİSTER

FATMA BOSTAN ÜNSAL

MELDA ONUR

AYŞE BETÜL ÇELİK

YER: DEMİR OTEL

SAAT: 13:00/17:00

FİLM GÖSTERİMİ

Tarih :05.03.2018

Saat: 18:00 / 20 : 00

Yer: NCTY Avşar Sinemaları

FİLM :PEKİ ŞİMDİ NEREYE

06.03.2018 SALI

FİLM GÖSTERİMİ

Tarih :06.03.2018

Saat: 18:00 / 20 : 00

Yer: NCTY Avşar Sinemaları

FİLM : TEK BAŞINA

07.03.2018 ÇARŞAMBA

FİLM GÖSTERİMİ

Tarih :07.03.2018

Saat: 18:00 / 20 : 00

Yer: NCTY Avşar Sinemaları

FİLM:HAKİKATİN GÜCÜ

08.03.2018 PERŞEMBE

YER: İSTASYON MEYDANI

SAAT: 10:00/17:00

SUNUCULAR: ZEYNEP AYKAT

AÇILIŞ VE SELAMLAMA ( 10 DK )

MÜZİK : DAVUL –ZURNA

KONUŞMA : TERTİP KOMİTESİ BAŞKANI (10 DK)

ÇAĞLAR DEMİRELİN MESAJI ( 10 DK )

KONUŞMA : GÜLİSTAN ATASOY KESK ( 10 DK )

MÜZİK: ARBANE MÜZİK GRUBU ( 15 DK )

KONUŞMA : TMMOB ( 10 DK )

MÜZİK : KEMENÇE ( 10 DK )

GÜLTEN KIŞANAĞIN MESAJI KONUŞMA: DİSK ( 10 )

CANLI MÜZİK : KESK GRUBU ( 30 DK )

KONUŞMA : PERVİN BULDAN ( HDP/KJA 10 DK )

CANLI MÜZİK : MÜZİK GRUBU ( 30 DK )

09.03.2018 CUMA

TİYATRO

OYUN : SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM

YER : AMED ŞEHİR TİYATROSU (ADRES: GALERİA)

SAAT : 15:00

MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ

BAŞLANGIÇ : SANAT SOKAĞI CARREFOUR ÖNÜ

BİTİŞ: EĞİTİMSEN 1 NOLU ŞUBE ÖNÜ

SAAT : 18:30 /20:00

10.03.2018 CUMARTESİ

DOĞA YÜRÜYÜŞÜ

SAAT :09:00

YER : HEVSEL BAHÇELERİ ( HARİTA EKTEDİR)

BAŞLANGIÇ :DİCLE ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜ BAŞI

BİTİŞ : KEÇİBURCU

NOT : SU VE KAHVALTILIK GETİRİLMESİ

TİYATRO

OYUN : SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM

YER :AMED ŞEHİR TİYATROSU ( ADRES: GALERİA)

SAAT : 1. SEANS /15:00

2.SEANS / 19:00



Urfa 8 Mart Planlaması

1 Mart İHD de deklere edilecek saat 12 :00

2 Mart Tutsak kadınlara kart gönderilecek Urfa saat 14:00 ( bütün ilçelerde )

3 Mart Şölen öğretmenler evinde ( kesk adına başvurulacak ) karanfil dağıtılacak

8 Mart Basın açıklaması saat 12:00 eğitimsen

8 Mart Baro nun kendi yaptığı film gösterimi akşam olacak

10 Mart Panel saat 13:00

Şırnak 8 Mart Planlaması

1 Mart Uludere/ Robiski Start Mezarlıkta açıklama ve ailelerle dayanışma.. Saat: 14:00

2 Mart Hezex’te kadın esnaf ve tekstiller ziyaret edilecek karanfil dağıtılacak.. Saat: 11:00

3 Mart Şırnak merkezde temsili Kadın tutsaklara kart gönderilecek Saat : 11:00

4 Mart Cizre Parti Konferans Salonunda Panel Saat : 13:00

6 Mart Silopi’de Dengbêj Kadın Divanı kitlesel Saat :11:00

8 Mart Final Şırnak Merkez’de Parti konferans salonunda Şölen Saat : 12:00

Mersin 8 Mart Programı

24 Şubat Parti binasında Basın toplantısı Saat 12:30

24 Şubat Mersin Kadın Platformuyla Özgür Çocuk Parkında Basın açıklaması saat :14:00

1 Mart Tutsak Kadınlara Kart Gönderme Saat :13:30

2 Mart Hal’de çalışan kadınları ziyaret edilecek Saat :06:00

3 Mart Kadın Platformu ile Özgür Çocuk Parkında ortak Şölen ve Fotoğraf Sergisi Saat: 14:00

8 Mart Barış Meydanında Gece Yürüyüşü

Van 8 Mart Programı

28. şubatta kadın öncülüğünde yemek organizasyonu

1 Mart yöresel kiyafet ve erbaneler eşliğinde start

2 Mart Tektipe karşı renkli kiyafetlerlen tutsak kadınlara kart gönderme

Özalp ve Saray ilçelerinde aynı gün kadın mücadelesi ve kadına yönelik şiddet konulu sempozyumlar yapılacak

3 Mart Başkalede sinevizyon gösterimi

4 Mart Çaldıran ve Gevaşta sinevizyon gösterimi

5 Mart Gürpınarda kadın buluşması ve tiyatro gösterimi

6 Mart Çatakta Kadın Şenliği Muradiyede Sinevizyon gösterimi

7 Mart Van merkezde Saat: 10:00 yöresel kiyafetlerle erbane eşliğinde karanfil dağıtımı

ve Ercişte Kadın Şöleni yapılacak

8 Mart Van Final Miting

Batman 8 Mart Programı

1 Mart merkez ilçede’de sinevizyon gösterimi ile start verilecek

2 Mart Siirt merkezde tutsak kadınlara kart gönderilecek saat 11:00

semt pazarlarında karanfil dağıtılacak

3 Mart Kozlukta Katledilen kadınların posterleri ile eylem yapılacak

* Beş bölgede 13 mahallede kadın ev toplantıları yapılacak

* Park ziyaretleri

* Basın kuruluşları (tv,radyo,gazete) ziyaretleri

* Tekstil fabrikaları ve atölyeleri ziyaret edilecek

* Hastaneler ziyaret edilip karanfil dağıtılacak

* İlçe ziyaretleri : Kozluk, Gercüş, Beşiri, Hasankeyf ve iki köprü beldesine esnaf ve semt pazarlarında ziyaretler yapılacak. (Diyarbakır/EVRENSEL)



Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 19:09

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