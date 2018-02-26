Bölgede 8 Mart ortaklaştırıldı

Bölgede 8 Mart ortaklaştırıldı

    • 26 Şubat 2018 14:38

    Bölgede faaliyet yürüten kadın platformları Diyarbakır’da ortak açıklama yaparak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe dair çalışmaları başlattı.

    Bölgede faaliyet yürüten kadın platformları Diyarbakır’da ortak açıklama yaparak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe dair çalışmalarının startını verdi. Eğitim-Sen 1 No’lu Şube de gerçekleştirilen basın açıklamasıyla 8 Mart’a dair eylem ve etkinliklerin takvimi açıklandı. 

    Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) adına konuşan Zelal Bilgin bölgedeki kadın platformlarının ortaklaştığı hususlarla ilgili bilgi verdi. 

    Savaş politikalarının tırmandırıldığı, yüzde 700 artan çocuk istismarları arttığı, yüzde 400 artan kadın cinayetlerinin olduğu bir ortamda 8 Mart’ın kutlanacağını ifade eden Bilgin, bütün kentlerde kadınların 8 Mart’a “vardık, varız, var olacağız”, “ya özgürlük ya özgürlük”, “faşizme karşı özgürlük” şiarlarıyla yola çıktıklarını söyledi. 

    Ardından DAKAP üyelerinden Gülşen Özbek, Diyarbakır 8 Mart programın içeriğine dair “hedefimiz 1 ila 10 Mart arasında Diyarbakır’ı bir kadın kenti haline getirmek. Kadınlar olarak savaş politikalarına karşı olduğumuzu ve onurlu bir barış için mücadele edeceğimizi söylüyoruz. 10 gün boyunca kadınların bulunduğu her yerde etkinlikler belirledik. Pazarlardan tutalım sinema salonlarına kadar, kadınların hayata bakış açısından programlar hazırladık. Mitingi ise 8 Mart günü İstasyon meydanında yapmayı hedefliyoruz. Gerekli izinlerin alınması noktasında ilgili kurumlara başvuru yaptık” dedi. 

    HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise tüm kadınlara çağrı yaparak,  kadın cinayetlerinden, tavizden, tecavüzden, çocuk istismarından, mevcut şiddet ortamından rahatsız olan tüm kadınları sözünü söylemek üzere miting alanına davet ettiklerini ifade etti. 

    AYRINTILI 8 MART ETKİNLİK PROGRAMI 

     

    DİYARBAKIR 8 MART HAFTASI ETKİNLİK PROGRAMI
    01.03.2018    PERŞEMBE  
    FOTOĞRAF SERGİSİ 
    TEMA:  KADINLARIN OBJEKTİFİNDEN 8 MART
    TARİH/SAAT :  01.03.2018/10.03.2018 
    YER : GALERİA SERGİ SALONU
    KARANFİL DAĞITIMI
    SAAT:  13:00
    TOPLANMA YERİ : URFA KAPI 
    BİTİŞ YERİ : 10 GÖZLÜ KÖPRÜ  den dilek fenerleri uçurularak bitirilecek
    FİLM GÖSTERİMLERİ
    Film : Hükümet Kadın 
    Tarih :01.03.2018 
    Yer: NCTY Avşar Sinemaları
    Saat:  18:00 / 20 : 00
    02.03.2018 CUMA
    CEZAEVİNDE BULUNAN KADINLARA KART ATILACAK 
    SAAT : 11:00
    YER:  OFİS POSTANESİ
    TEKSTİL ATÖLYELERİNİ ZİYARET 
    SAAT : 13:00 / 17:00
    İÇERİK : KARANFİL DAĞITILACAK    

    FİLM GÖSTERİMLERİ
    Film : AGORA
    Tarih :02.03.2018 
    Yer: NCTY Avşar Sinemaları
    Saat:  18:00 / 20 : 00

    03.03.2018 CUMARTESİ
    KAYBEDİLEN VE KATLEDİLEN KADINLARIN ANISINA OTURMA EYLEMİ VE BASIN AÇIKLAMASI
    YER:  KOŞUYOLU PARKI İNSAN HAKLARI ANITI ÖNÜ 
    Saat : 11 :00  

    04.03.2018 PAZAR
    BİSİKLET TURU
    BAŞLANGIÇ:   ROJAVA PARKI
    BİTİŞ : ŞEYH SAİT MEYDANI
    SAAT:   13:00

    05.03.2018 PAZARTESİ 
    1325 SAYILI BM, KADINLAR BARIŞ GÜVENLİK PANELİ 
    PANELİSTER
    FATMA BOSTAN ÜNSAL
    MELDA ONUR
    AYŞE BETÜL ÇELİK
    YER: DEMİR OTEL
    SAAT: 13:00/17:00 

    FİLM GÖSTERİMİ
    Tarih :05.03.2018
    Saat:  18:00 / 20 : 00
    Yer: NCTY Avşar Sinemaları
    FİLM :PEKİ ŞİMDİ NEREYE

    06.03.2018 SALI

    FİLM GÖSTERİMİ
    Tarih :06.03.2018 
    Saat:  18:00 / 20 : 00
    Yer: NCTY Avşar Sinemaları
    FİLM :  TEK BAŞINA

    07.03.2018 ÇARŞAMBA
    FİLM GÖSTERİMİ
    Tarih :07.03.2018 
    Saat:  18:00 / 20 : 00
    Yer: NCTY Avşar Sinemaları
    FİLM:HAKİKATİN GÜCÜ

    08.03.2018 PERŞEMBE
    YER: İSTASYON MEYDANI
    SAAT: 10:00/17:00
    SUNUCULAR:  ZEYNEP AYKAT
    AÇILIŞ VE SELAMLAMA ( 10 DK )
    MÜZİK : DAVUL –ZURNA
    KONUŞMA : TERTİP KOMİTESİ  BAŞKANI (10 DK)
    ÇAĞLAR DEMİRELİN MESAJI ( 10 DK )
    KONUŞMA : GÜLİSTAN ATASOY  KESK ( 10 DK )
    MÜZİK: ARBANE MÜZİK GRUBU ( 15 DK )
    KONUŞMA : TMMOB ( 10 DK )
    MÜZİK : KEMENÇE ( 10 DK )
    GÜLTEN KIŞANAĞIN MESAJI KONUŞMA: DİSK ( 10 )
    CANLI MÜZİK : KESK GRUBU ( 30 DK )
    KONUŞMA : PERVİN BULDAN ( HDP/KJA 10 DK )
    CANLI MÜZİK : MÜZİK GRUBU ( 30 DK )

    09.03.2018 CUMA 
    TİYATRO 
    OYUN : SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM    
    YER : AMED ŞEHİR TİYATROSU (ADRES:  GALERİA) 
    SAAT : 15:00
    MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ 
    BAŞLANGIÇ : SANAT SOKAĞI CARREFOUR ÖNÜ 
    BİTİŞ: EĞİTİMSEN 1 NOLU ŞUBE ÖNÜ
    SAAT : 18:30 /20:00

    10.03.2018 CUMARTESİ
    DOĞA YÜRÜYÜŞÜ  
    SAAT :09:00
    YER : HEVSEL BAHÇELERİ ( HARİTA EKTEDİR)
    BAŞLANGIÇ :DİCLE ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜ BAŞI 
    BİTİŞ : KEÇİBURCU 
    NOT : SU VE KAHVALTILIK GETİRİLMESİ 
    TİYATRO
    OYUN : SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM  
    YER :AMED ŞEHİR TİYATROSU ( ADRES: GALERİA)  
    SAAT : 1. SEANS  /15:00 
    2.SEANS / 19:00
     

    Urfa 8 Mart Planlaması
    1 Mart  İHD de deklere edilecek saat 12 :00 
    2 Mart  Tutsak kadınlara kart gönderilecek  Urfa saat 14:00 ( bütün ilçelerde ) 
    3 Mart  Şölen öğretmenler evinde ( kesk adına başvurulacak ) karanfil dağıtılacak
    8 Mart  Basın açıklaması saat 12:00 eğitimsen 
    8 Mart  Baro nun kendi yaptığı film gösterimi akşam olacak 
    10 Mart  Panel saat 13:00

     

    Şırnak 8 Mart Planlaması
    1 Mart Uludere/ Robiski Start  Mezarlıkta açıklama ve ailelerle  dayanışma.. Saat:  14:00
    2 Mart Hezex’te kadın esnaf ve tekstiller ziyaret edilecek karanfil dağıtılacak.. Saat:  11:00
    3 Mart Şırnak merkezde temsili Kadın tutsaklara kart gönderilecek  Saat : 11:00
    4 Mart Cizre Parti Konferans Salonunda  Panel  Saat : 13:00
    6 Mart Silopi’de Dengbêj Kadın Divanı kitlesel  Saat :11:00
    8 Mart Final  Şırnak Merkez’de Parti konferans salonunda Şölen  Saat : 12:00

     

    Mersin 8 Mart Programı
    24 Şubat Parti binasında Basın toplantısı Saat 12:30
    24 Şubat Mersin Kadın Platformuyla Özgür Çocuk Parkında  Basın açıklaması saat :14:00
    1 Mart Tutsak Kadınlara Kart Gönderme Saat :13:30
    2 Mart Hal’de çalışan kadınları ziyaret edilecek Saat :06:00
    3 Mart Kadın Platformu ile Özgür Çocuk Parkında  ortak Şölen ve Fotoğraf Sergisi Saat: 14:00
    8 Mart Barış Meydanında Gece Yürüyüşü

    Van 8 Mart Programı
    28. şubatta kadın öncülüğünde yemek organizasyonu 
    1 Mart yöresel kiyafet ve erbaneler eşliğinde start 
    2 Mart Tektipe karşı renkli kiyafetlerlen tutsak kadınlara kart gönderme
    Özalp ve Saray ilçelerinde aynı gün kadın mücadelesi ve kadına yönelik şiddet konulu sempozyumlar yapılacak
    3 Mart Başkalede sinevizyon gösterimi 
    4 Mart Çaldıran ve Gevaşta sinevizyon gösterimi
    5 Mart Gürpınarda kadın buluşması ve tiyatro gösterimi 
    6 Mart Çatakta Kadın Şenliği Muradiyede Sinevizyon gösterimi
    7 Mart Van merkezde Saat: 10:00 yöresel kiyafetlerle erbane eşliğinde karanfil dağıtımı 
     ve Ercişte Kadın Şöleni yapılacak
    8 Mart Van Final Miting

    Batman 8 Mart Programı
    1 Mart merkez ilçede’de sinevizyon gösterimi ile start verilecek  
    2 Mart Siirt merkezde tutsak kadınlara kart gönderilecek   saat 11:00 
    semt pazarlarında karanfil dağıtılacak
    3 Mart Kozlukta Katledilen kadınların posterleri ile eylem yapılacak 
    * Beş bölgede 13 mahallede  kadın ev toplantıları yapılacak
    * Park ziyaretleri
    * Basın kuruluşları (tv,radyo,gazete) ziyaretleri 
    * Tekstil fabrikaları ve atölyeleri ziyaret edilecek
    * Hastaneler ziyaret edilip karanfil dağıtılacak
    * İlçe ziyaretleri : Kozluk, Gercüş, Beşiri, Hasankeyf ve iki köprü beldesine  esnaf ve semt pazarlarında ziyaretler yapılacak. (Diyarbakır/EVRENSEL)
     

    Son Düzenlenme Tarihi: 26 Şubat 2018 19:09
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