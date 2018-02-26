Bölgede 8 Mart ortaklaştırıldı
Bölgede faaliyet yürüten kadın platformları Diyarbakır’da ortak açıklama yaparak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe dair çalışmaları başlattı.
Bölgede faaliyet yürüten kadın platformları Diyarbakır’da ortak açıklama yaparak 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar gününe dair çalışmalarının startını verdi. Eğitim-Sen 1 No’lu Şube de gerçekleştirilen basın açıklamasıyla 8 Mart’a dair eylem ve etkinliklerin takvimi açıklandı.
Dicle Amed Kadın Platformu (DAKAP) adına konuşan Zelal Bilgin bölgedeki kadın platformlarının ortaklaştığı hususlarla ilgili bilgi verdi.
Savaş politikalarının tırmandırıldığı, yüzde 700 artan çocuk istismarları arttığı, yüzde 400 artan kadın cinayetlerinin olduğu bir ortamda 8 Mart’ın kutlanacağını ifade eden Bilgin, bütün kentlerde kadınların 8 Mart’a “vardık, varız, var olacağız”, “ya özgürlük ya özgürlük”, “faşizme karşı özgürlük” şiarlarıyla yola çıktıklarını söyledi.
Ardından DAKAP üyelerinden Gülşen Özbek, Diyarbakır 8 Mart programın içeriğine dair “hedefimiz 1 ila 10 Mart arasında Diyarbakır’ı bir kadın kenti haline getirmek. Kadınlar olarak savaş politikalarına karşı olduğumuzu ve onurlu bir barış için mücadele edeceğimizi söylüyoruz. 10 gün boyunca kadınların bulunduğu her yerde etkinlikler belirledik. Pazarlardan tutalım sinema salonlarına kadar, kadınların hayata bakış açısından programlar hazırladık. Mitingi ise 8 Mart günü İstasyon meydanında yapmayı hedefliyoruz. Gerekli izinlerin alınması noktasında ilgili kurumlara başvuru yaptık” dedi.
HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp ise tüm kadınlara çağrı yaparak, kadın cinayetlerinden, tavizden, tecavüzden, çocuk istismarından, mevcut şiddet ortamından rahatsız olan tüm kadınları sözünü söylemek üzere miting alanına davet ettiklerini ifade etti.
AYRINTILI 8 MART ETKİNLİK PROGRAMI
DİYARBAKIR 8 MART HAFTASI ETKİNLİK PROGRAMI
01.03.2018 PERŞEMBE
FOTOĞRAF SERGİSİ
TEMA: KADINLARIN OBJEKTİFİNDEN 8 MART
TARİH/SAAT : 01.03.2018/10.03.2018
YER : GALERİA SERGİ SALONU
KARANFİL DAĞITIMI
SAAT: 13:00
TOPLANMA YERİ : URFA KAPI
BİTİŞ YERİ : 10 GÖZLÜ KÖPRÜ den dilek fenerleri uçurularak bitirilecek
FİLM GÖSTERİMLERİ
Film : Hükümet Kadın
Tarih :01.03.2018
Yer: NCTY Avşar Sinemaları
Saat: 18:00 / 20 : 00
02.03.2018 CUMA
CEZAEVİNDE BULUNAN KADINLARA KART ATILACAK
SAAT : 11:00
YER: OFİS POSTANESİ
TEKSTİL ATÖLYELERİNİ ZİYARET
SAAT : 13:00 / 17:00
İÇERİK : KARANFİL DAĞITILACAK
FİLM GÖSTERİMLERİ
Film : AGORA
Tarih :02.03.2018
Yer: NCTY Avşar Sinemaları
Saat: 18:00 / 20 : 00
03.03.2018 CUMARTESİ
KAYBEDİLEN VE KATLEDİLEN KADINLARIN ANISINA OTURMA EYLEMİ VE BASIN AÇIKLAMASI
YER: KOŞUYOLU PARKI İNSAN HAKLARI ANITI ÖNÜ
Saat : 11 :00
04.03.2018 PAZAR
BİSİKLET TURU
BAŞLANGIÇ: ROJAVA PARKI
BİTİŞ : ŞEYH SAİT MEYDANI
SAAT: 13:00
05.03.2018 PAZARTESİ
1325 SAYILI BM, KADINLAR BARIŞ GÜVENLİK PANELİ
PANELİSTER
FATMA BOSTAN ÜNSAL
MELDA ONUR
AYŞE BETÜL ÇELİK
YER: DEMİR OTEL
SAAT: 13:00/17:00
FİLM GÖSTERİMİ
Tarih :05.03.2018
Saat: 18:00 / 20 : 00
Yer: NCTY Avşar Sinemaları
FİLM :PEKİ ŞİMDİ NEREYE
06.03.2018 SALI
FİLM GÖSTERİMİ
Tarih :06.03.2018
Saat: 18:00 / 20 : 00
Yer: NCTY Avşar Sinemaları
FİLM : TEK BAŞINA
07.03.2018 ÇARŞAMBA
FİLM GÖSTERİMİ
Tarih :07.03.2018
Saat: 18:00 / 20 : 00
Yer: NCTY Avşar Sinemaları
FİLM:HAKİKATİN GÜCÜ
08.03.2018 PERŞEMBE
YER: İSTASYON MEYDANI
SAAT: 10:00/17:00
SUNUCULAR: ZEYNEP AYKAT
AÇILIŞ VE SELAMLAMA ( 10 DK )
MÜZİK : DAVUL –ZURNA
KONUŞMA : TERTİP KOMİTESİ BAŞKANI (10 DK)
ÇAĞLAR DEMİRELİN MESAJI ( 10 DK )
KONUŞMA : GÜLİSTAN ATASOY KESK ( 10 DK )
MÜZİK: ARBANE MÜZİK GRUBU ( 15 DK )
KONUŞMA : TMMOB ( 10 DK )
MÜZİK : KEMENÇE ( 10 DK )
GÜLTEN KIŞANAĞIN MESAJI KONUŞMA: DİSK ( 10 )
CANLI MÜZİK : KESK GRUBU ( 30 DK )
KONUŞMA : PERVİN BULDAN ( HDP/KJA 10 DK )
CANLI MÜZİK : MÜZİK GRUBU ( 30 DK )
09.03.2018 CUMA
TİYATRO
OYUN : SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM
YER : AMED ŞEHİR TİYATROSU (ADRES: GALERİA)
SAAT : 15:00
MEŞALELİ YÜRÜYÜŞ
BAŞLANGIÇ : SANAT SOKAĞI CARREFOUR ÖNÜ
BİTİŞ: EĞİTİMSEN 1 NOLU ŞUBE ÖNÜ
SAAT : 18:30 /20:00
10.03.2018 CUMARTESİ
DOĞA YÜRÜYÜŞÜ
SAAT :09:00
YER : HEVSEL BAHÇELERİ ( HARİTA EKTEDİR)
BAŞLANGIÇ :DİCLE ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜ BAŞI
BİTİŞ : KEÇİBURCU
NOT : SU VE KAHVALTILIK GETİRİLMESİ
TİYATRO
OYUN : SEVGİLİ ARSIZ ÖLÜM
YER :AMED ŞEHİR TİYATROSU ( ADRES: GALERİA)
SAAT : 1. SEANS /15:00
2.SEANS / 19:00
Urfa 8 Mart Planlaması
1 Mart İHD de deklere edilecek saat 12 :00
2 Mart Tutsak kadınlara kart gönderilecek Urfa saat 14:00 ( bütün ilçelerde )
3 Mart Şölen öğretmenler evinde ( kesk adına başvurulacak ) karanfil dağıtılacak
8 Mart Basın açıklaması saat 12:00 eğitimsen
8 Mart Baro nun kendi yaptığı film gösterimi akşam olacak
10 Mart Panel saat 13:00
Şırnak 8 Mart Planlaması
1 Mart Uludere/ Robiski Start Mezarlıkta açıklama ve ailelerle dayanışma.. Saat: 14:00
2 Mart Hezex’te kadın esnaf ve tekstiller ziyaret edilecek karanfil dağıtılacak.. Saat: 11:00
3 Mart Şırnak merkezde temsili Kadın tutsaklara kart gönderilecek Saat : 11:00
4 Mart Cizre Parti Konferans Salonunda Panel Saat : 13:00
6 Mart Silopi’de Dengbêj Kadın Divanı kitlesel Saat :11:00
8 Mart Final Şırnak Merkez’de Parti konferans salonunda Şölen Saat : 12:00
Mersin 8 Mart Programı
24 Şubat Parti binasında Basın toplantısı Saat 12:30
24 Şubat Mersin Kadın Platformuyla Özgür Çocuk Parkında Basın açıklaması saat :14:00
1 Mart Tutsak Kadınlara Kart Gönderme Saat :13:30
2 Mart Hal’de çalışan kadınları ziyaret edilecek Saat :06:00
3 Mart Kadın Platformu ile Özgür Çocuk Parkında ortak Şölen ve Fotoğraf Sergisi Saat: 14:00
8 Mart Barış Meydanında Gece Yürüyüşü
Van 8 Mart Programı
28. şubatta kadın öncülüğünde yemek organizasyonu
1 Mart yöresel kiyafet ve erbaneler eşliğinde start
2 Mart Tektipe karşı renkli kiyafetlerlen tutsak kadınlara kart gönderme
Özalp ve Saray ilçelerinde aynı gün kadın mücadelesi ve kadına yönelik şiddet konulu sempozyumlar yapılacak
3 Mart Başkalede sinevizyon gösterimi
4 Mart Çaldıran ve Gevaşta sinevizyon gösterimi
5 Mart Gürpınarda kadın buluşması ve tiyatro gösterimi
6 Mart Çatakta Kadın Şenliği Muradiyede Sinevizyon gösterimi
7 Mart Van merkezde Saat: 10:00 yöresel kiyafetlerle erbane eşliğinde karanfil dağıtımı
ve Ercişte Kadın Şöleni yapılacak
8 Mart Van Final Miting
Batman 8 Mart Programı
1 Mart merkez ilçede’de sinevizyon gösterimi ile start verilecek
2 Mart Siirt merkezde tutsak kadınlara kart gönderilecek saat 11:00
semt pazarlarında karanfil dağıtılacak
3 Mart Kozlukta Katledilen kadınların posterleri ile eylem yapılacak
* Beş bölgede 13 mahallede kadın ev toplantıları yapılacak
* Park ziyaretleri
* Basın kuruluşları (tv,radyo,gazete) ziyaretleri
* Tekstil fabrikaları ve atölyeleri ziyaret edilecek
* Hastaneler ziyaret edilip karanfil dağıtılacak
* İlçe ziyaretleri : Kozluk, Gercüş, Beşiri, Hasankeyf ve iki köprü beldesine esnaf ve semt pazarlarında ziyaretler yapılacak. (Diyarbakır/EVRENSEL)