Beşiktaş, Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti

Süper Lig'de Beşiktaş, derbi maçında Fenerbahçe'yi 3-1 yendi. Ricardo Quaresma, 2 gol atarak sahanın yıldızı oldu.

Süper Lig’in 23. haftasındaki derbi mücadelesinde Beşiktaş evinde Fenerbahçe’yi 3-1 mağlup etti.

Maça iyi başlayan taraf, konuk ekip olurken sarı lacivertliler 8. dakikada Fernandao’nun golüyle öne geçti.

Başakşehir’e karşı olduğu gibi önde pres yaparak güçlü rakibine karşı ilk bölümde oyun üstünlüğünü elde eden Aykut Kocaman’ın stratejisi, Şenol Güneş’in Dusko Tosic’i sol beke, Adriano’yu sol açığa, Ryan Babel’i ise forvette Vagner Love’ın yanına almasıyla bozuldu.

İlk yarının ikinci bölümünden itibaren Beşiktaş oyun üstünlüğünü elde etti. Bu üstünlük meyvesini ikinci yarının başında verdi. 49. dakikada korner organizasyonu sonrası Gökhan Gönül’ün ortasına Domagoj Vida’nın vurduğu sert kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. Beşiktaş, gol sonrası oyundaki hakimiyetini korudu. Galibiyet sayısı ise 77. dakikada günün etkili ismi Ricardo Quaresma’dan geldi. Portekizli oyuncu kendine has “trivela” vuruşuyla kaleci Kameni’yi mağlup etti. Sonucu belirleyen golü yine Quaresma kaydetti. 90. dakikanın uzatma anlarında Quaresma, Alvaro Negredo’nun pasında sol ayağıyla dar açıdan topu ağlarla buluşturdu.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 44’e çıkardı ve Fenerbahçe’yi averajla geride bıraktı. Siyah beyazlılar, iç sahadaki yenilmezlik serisini 38 maça çıkardı.

QUARESMA: ALGI OPERASYONLARI YAPILIYOR

Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta takımı galibiyete taşıyan golleri atan Ricardo Quaresma karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Portekizli oyuncu, "Önceden de bu maçın bizi yarışta tutacağını biliyorduk. Şampiyon olmamamız için birçok algı operasyonları yapılıyor" dedi.

‘GALİBİYET BİZİ YARIŞTA TUTTU’

Bu maçın zirve yarışı için önemli olduğunu bildiklerini ifade eden Quaresma, “Bu galibiyet bizim için 3 puan anlamına geliyor. İyi oynadık, galibiyeti hak ettik. Şimdi toparlanıp, perşembe günkü maça hazır olmak istiyoruz. Bizi yarışta tuttu bu galibiyet. Önceden de bu maçın bizi yarışta tutacağını biliyorduk. Şampiyon olmamız için birçok algı operasyonları yapılıyor. Bunlara rağmen sahada bir mücadele ortaya koyduk. Sonuna kadar da bunu koymaya devam edeceğiz” dedi.

‘ELİMDEN GELENİN EN İYİSİNİ ORTAYA KOYACAĞIM’

Karşılaşmada attığı şık goller sorulan Quaresma, “Önemli olan takımın kazanmasıydı. Bu mükemmel kulüpte oynadığım için, mükemmel taraftar grubuna sahip olduğumuz için gurur duyuyorum. Onlar her şeyi hak ediyor. Oynadığım sürece elimden gelenin en iyisini ortaya koyacağım. Takımıma bir şekilde yardımcı oldum. Dediğim gibi takım olgusu çok önemli. Ben de buna bir emek verebiliyorsam, bir parçası olabiliyorsam ne mutlu bana” dedi.

KOCAMAN: BİZİM ATTIĞIMIZ GOL DE OFSAYTMIŞ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 3-1'lik Beşiktaş mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, “Oyunun kontrolünü bir türlü elimize geçiremedik. Genel sıkıntımız bu oldu” dedi.

Maçın ardından yayıncı kuruluşa konuşan Kocaman, derbiyi şöyle değerlendirdi:

“Erken golden sonra hafta boyunca gerilen ortam, Beşiktaş'ı biraz daha şuursuzca kaleye doğru itmeye yöneltti. Koruma kaygısı ve az adamla baskı altında sonuca gitmeye çalıştık. 1-1'den sonraki süreç, net olarak Beşiktaş'ın doğru oyunuyla gitti. Mağlubiyetin de ihtimal dahilinde olduğu bir deplasmandı. Normalde bizim attığımız gol de ofsaytmış, keşke doğruyu görebilselerdi. Bu seviyede özelikle bu tip acemi hataları bu seviyedeki bizim oyuncularımız için kabul edilmemesi gereken buydu. Bu maçı unutup yeni bir seriye başlamalıyız.”

GIULIANO: BEŞİKTAŞ, KALİTELİ BİR TAKIM

Fenerbahçe'nin Brezilyalı futbolcusu Giuliano de Paula ise derbi sonrası yaptığı açıklamada, “Beşiktaş, oyunun tamamına yakınını kontrol etti” dedi. 3-1'lik mağlubiyeti yayıncı kuruluşa değerlendiren Giuliano, “Futbolda maç sonunda, neden kaybedildiğini ve neden kazanıldığını bilmeniz gerek. İlk 20-25 dakika oyuna çok iyi bir başlangıç yaptık ama sonrasında istediklerimizi hiç yapamadık. İsteğimiz oyunu oynayamadık. Beşiktaş, çok kaliteli bir takım. Oyunun tamamına yakınını kontrol ettiler. Bu şekilde bir oyun tekrar edilmemeli” diye konuştu. (SPOR SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 25 Şubat 2018 23:27

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