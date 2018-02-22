'Evrime ilgi büyük oldu'

Evrim teorisinin yasaklanmaya çalışıldığı bir ülkede böyle bir konferansı yapıyor olmanın önemi birçok kişi tarafından vurgulandı.

'EVRİM’E İLGİ BÜYÜK OLDU'

12. Aykut Kence Evrim Konferansı bu sene 10-11 Şubat tarihlerinde ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi’nde gerçekleşti. İki salonda eş zamanlı olarak 1100’ü aşkın katılımcıyla gerçekleşen konferansa en çok ilgi Ankara, İstanbul ve Hatay’dan geldi. Katılımcıların büyük çoğunluğunu lisans öğrencileri oluştururken evrim konusunun müfredattan çıkarılması sonucunda lise öğrencilerinin konferansa katılımı geçtiğimiz senelere oranla arttı.

KONFERANSIN ÖNEMİ

İlk yıllarında Ulusal Evrim Konferansı adıyla düzenlenen etkinlik, evrimsel biyoloji alanında Türkiye’deki ilk ve en önemli çalışmaları yapmış olan ODTÜ Biyolojik Bilimler Bölümü Akademisyeni Prof. Dr. Aykut Kence hayatını kaybettikten sonra onun adıyla düzenlenmeye başladı. ODTÜ Biyoloji ve Genetik Topluluğu (BİYOGEN) tarafından düzenlenen konferansta dünyanın önemli üniversitelerinden çeşitli akademisyenler kendi alanlarından evrimi anlattılar. Etkinliğin organizasyon komitesinin daha geniş katılımcılara ulaşabilmek ve halkın tüm kesimlerine evrim teorisini anlatabilmek amacıyla belirlediği multidisipliner evrim teması çerçevesinde gerçekleşen konferansta psikoloji, yazılım, ekoloji, kültür gibi farklı alanlarda evrim teorisi incelendi. Aykut Kence Evrim Konferansı, katılımcı ve konuşmacılar tarafından çok önemli bir etkinlik olarak değerlendirildi. Lisans öğrencileri tarafından bu kadar büyük ve başarılı bir konferansın Türkiye gibi evrim teorisinin gerekli önemi görmediği ve yasaklanmaya, anlatılmasının engellenmeye çalışıldığı bir ülkede böyle bir konferansı yapıyor olmanın önemi birçok kişi tarafından vurgulandı. Dünyanın en önemli evrimsel biyologlarından biri olan konferans konuşmacılarından Prof. Dr. Douglas J. Futuyma konuyla ilgili olarak organizasyon komitesine gönderdiği mesajda bu başarılı ve önemli konferansta konuşma yapmaktan gurur duyduğunu ve insanların evrime olan heyecanından çok etkilendiğini belirtti. Konuşmacı Ezgi Altınışık ise sosyal medya hesabından konferans ile ilgili herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadığını, yabancı hocaların etkinliğin lisans öğrencileri tarafından düzenlendiğine çok şaşırdıklarını söylediğini ve çoğu hocanın konferansa gelmeden önce 100-200 kişilik bir toplamla karşılaşacağını düşündüğünü yazdı.

TÜRKİYE’DE EVRİM VE BİLİM ÇALIŞTAYI

Konferansın ikinci gününde “Türkiye’de Evrim ve Bilim” isimli bir çalıştay gerçekleştirildi. Üç başlık altında gerçekleşen çalıştayda bilim ve evrim ile ilgili önemli sorunlar tespit edildi ve bunlarla ilgili çözümler tartışıldı.

Çalıştayın ilk bölümü “Türkiye’de Bilim Üretmek-Evrim Hala Nasıl Çalışılıyor?” başlıklıydı. Çalıştayda konuşan Ekoloji ve Evrimsel Biyoloji Derneği (EkoEvo) üyesi akademisyenler, nasıl bilim yaptıklarını, ne gibi zorluklarla karşılaştıklarını ve bununla nasıl mücadele ettiklerini anlattılar. Akademisyenler, bilimin ülkede ilerlemesi için mutlaka Türkiye’ye dönülmesi ve mücadelenin burada yürütülmesi gerektiğinden ve bunun için de daha çok bir araya gelinmesinin zorunluluğundan bahsettiler. Bu konuda ilgili gençlere destek vermeye hazır olduğunu belirten akademisyenler, onlara aynı zamanda öncülük edeceklerini de söylediler.

'BİZLER NELER YAPABİLİRİZ?'

İkinci bölümde “Bizler Neler Yapabiliriz?” konusu tartışıldı. Öğrenci topluluklarının ve çeşitli gençlik kesimlerinin katıldığı oturumda evrim anlatılması konusunda ne durumda olunduğu konuşuldu. Öğrenci toplulukları genel soru olarak kar getirmeyen her türlü bilimsel çalışmanın engellenmeye çalışıldığından ve evrimi anlatmaya çalıştıklarında karşılaştıkları baskı ve sansürlerden bahsettiler. Öğrenci topluluklarının temsilcileri yaşanan bu olumsuzlukların iletişimsizlik sorunundan kaynaklandığını ve bir arada hareket ettikleri ölçüde bu sorunları aşabileceklerini söylediler. Bu durumla ilgili yapılacak küçük gruplarla toplantı ve etkinliklerin etkili olabileceğine karar verildi. Bunun yapılabilmesi için de sadece birlikte durmanın yeterli olmayacağı, harekete geçilmesi gerektiği belirtildi.

Çalıştayın üçüncü oturumunda “Bilim ve Toplum” konusu tartışıldı. Bu oturumda bilimsel bilginin toplumda nasıl karşılık bulduğu, ulaşılabilirliği ve bu konuda karşılaştıkları engeller konuşuldu. Toplumun evrime yönelik bakış açısının değiştirilmeye çalışıldığı ve bu durumda bilim politikalarını yönlendiren kurumların etkisi olduğu konuşuldu.

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