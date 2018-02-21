Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına tepki

14 şeker fabrikasının özelleştirileceği Resmi Gazete’de ilan edildi. Şeker-İş üyesi işçiler karara tepki gösterdi.

Türkiye Şeker Fabrikaları AŞ’ye (Türkşeker) bağlı 14 fabrikanın satışı için ihalenin başladığı Resmi Gazete’de ilan edildi. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Afyon, Alpullu, Bor, Burdur, Çorum , Elbistan, Erzincan, Erzurum, Ilgın, Kastamonu, Kırşehir, Muş, Turhal ve Yozgat’taki fabrikaların özelleştirileceği belirtildi.

İŞÇİ DE ÇİFTÇİ DE MAĞDUR EDİLECEK

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesine tepki gösteren Cumhuriyet Halk Partisi Tokat Milletvekili ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Kadim Durmaz, “AK Parti hükümeti, ülkenin milli değerlerini, üreten fabrikalarını yangından mal kaçırır gibi tek kalemde satacak. Binlerce işçiyi, şeker pancarından ekmek kazanan binlerce çiftçiyi mağdur edecek” dedi.

Durmaz, “Satın alanlara karşı fabrikayı çalıştırma zorunluluğu getirileceği söyleniyor. Ama biz bu masalı Tokatlılar olarak TEKEL sigara fabrikasında da dinlemiştik. Sonuç ne oldu? Sigara fabrikamız kapatıldı. Tütün bitirildi. Ülkemizdeki bütün verimli şeker fabrikalarını satıyorlar. Ülkemiz topraklarında şeker pancarı üretimi büyük bir tehlikeye girecek. Bu özelleştirmeler sonucu fabrikaların kapanmasıyla birlikte göç daha da artacak” dedi.

BAKAN 40 KERE DÜŞÜNDÜ MÜ?

Maliye Bakanı Naci Ağbal’ın ‘Şeker sektörünün özelleştirilmesi, özelleştirme programında olan birçok şirketin özelleştirilmesinden çok farklı. Benim kanaatim bu. Yani TÜPRAŞ’ı özelleştirebilirsiniz, orada bir şirket var. Mega bir üretim fabrika ortamı var. Onun altında tarım üreticisi yok. Türk Telekom’u özelleştirebilirsiniz ama iş şeker fabrikalarının özelleştirilmesine geldi mi bu konuyu 40 kere düşünmemiz lazım’ sözlerini hatırlatan Durmaz, “Bakanın bu açıklamaları şunu gösteriyor. Maliye Bakanının bu özelleştirmelerden ya haberi yok, ya da samimi değil” dedi. Durmaz ayrıca Bakan Ağbal’ın daha önce şeker fabrikalarının Türkiye için milli, stratejik bir ürün olduğunu, hele hele et, saman, yem bitkisinin ithal edildiği günlerde, özelleştirmenin ülkenin hayrına bir şey olmadığını söylediğini de ifade etti. Durmaz, “TEKEL’İ özelleştirdiniz, tütünü bitirdiniz. Şimdi de bu özelleştirmelerle pancarı bitirmenize izin vermeyeceğiz. Bu yanlış, milli menfaatlere aykırı uygulama ve politikalardan bir an önce vazgeçin” diye konuştu. (İstanbul/EVRENSEL)

İŞÇİLERDEN TEPKİ

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi kararına Yozgat Şeker İş Sendikası Sorgun Şubesi üyeleri ve şeker fabrikası çalışanları tepki gösterdi.

Şeker İş Sendikası Başkanı Turgut Gözübüyük ve sendikaya üyeleri; AKP Sorgun İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak, Belediye Başkanı Ahmet Şimşek ve parti yöneticileri ile AKP Sorgun İlçe Başkanlığı binasında bir araya gelerek 14 şeker fabrikasının özelleştirilmesiyle ilgili endişelerini dile getirdi. Gözübüyük, kararın Sorgun ekonomisine büyük sekte vuracağını ve binlerce kişinin işsiz kalacağını belirterek, karardan vazgeçilmesini istedi.

Daha sonra Sorgun Belediye Başkanı Ahmet Şimşek'in daveti üzerine belediye yemekhanesinde toplanan şeker fabrikası çalışanları, burada özelleştirmeyle ilgili tepkilerini dile getirdi. Şimşek ise özelleştirmeden vazgeçilmesi adına elinden gelen her şeyi yapacağını söyledi. Şimşek, işçilerin verdiği bu mücadelenin aş ve iş kavgası olduğuna dikkati çekerek, "Elinizdeki ekmeği kaybetmemek için bir mücadele veriyorsunuz. Bu mücadelede biz de sonuna kadar sizlerin yanında olacağız. Olayı birlikte takip edeceğiz. Bu fabrikanın kapanmaması ve sizlerin işsiz kalmaması için çalınmadık kapı bırakmayacağız. Gerekirse heyetler kurup görüşülmesi gereken kişilerle görüşeceğiz. Kısacası, bu mücadelede hep birlikte hareket edeceğiz. Bundan kuşkunuz olmasın" dedi.

AKP Sorgun İlçe Başkanı İbrahim Dıvrak da işçilere hitaben yaptığı konuşmada, teşkilat olarak şeker fabrikasının kapanmasına karşı olduklarını, bu konuda düşünce ve isteklerini Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ'a ilettiklerini söyledi.

TURHAL ŞEKER FABRİKASI İÇİN İMZA KAMPANYASI

Tokat'ın Turhal ilçesinde faaliyet gösteren Turhal Şeker Fabrikası'nın özelleştirilmesine karşı Şeker-İş Sendikası Turhal Şubesi'nce imza kampanyası başlatıldı.

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından 14 şeker fabrikasının satışı için ihale sürecine başlandığının duyurulmasının ardından Turhal'daki Şeker Fabrikası'nın özelleştirme kapsamından çıkarılması için kent merkezinde ve 11 ilçede imza kampanyası başlatıldı. Kampanyanın 1 hafta süreceği belirtilirken, toplanan imzaların ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştırılacağı bildirildi.

Başlattıkları imza kampanyasıyla ilgili açıklama yapan Şeker-İş Sendikası Turhal Şube Başkanı Nurullah Alpat, "Tokat Sigara Fabrikası gerçeğini ele alarak, Tokat'ta ve bütün ilçelerde, bütün sivil toplum kuruluşlarıyla beraber başlatmış olduğumuz imza kampanyamız var. 2008'de sigara fabrikası ile yaşadığımız bu acizane durumdan dolayı biz, bütün ilçelerimizde ve Tokat'ta bu imza kampanyasına destek istiyoruz" dedi.

'ÖZELLEŞTİRME DEĞİL KAPATMA'

Turhal Şeker Fabrikası'nın kaybedilmesi halinde Tokat ekonomisinin çökeceğini savunan Başkan Alpat, ''Sigara fabrikasında 5 yıl çalıştırılma şartı konmuş; ama 1 yıl zor dayanmıştı. Hepimiz gördük. Şeker fabrikasının da akıbetinin aynı olacağını duyurmak istiyorum. Şeker fabrikası, Tokat ekonomisine çok büyük katkı sunan, 100 yıllık manevi değerdir. Çok iyi biliyoruz ki bu, özelleştirme değil; kapatılmadır. 2017 yılında, 6 bin 984 çiftçi ile 162 bin 742 dekar alandan 845 bin 440 ton pancar hasadı yapılmış; buna karşılık fabrikada işlenen 848 bin ton pancardan 113 bin 26 ton kristal şeker, 33 bin 900 ton melas ve 242 bin 45 ton yaş küspe elde edilmiştir. 2017 yılında üretilen 845 bin 440 ton pancar için çiftçilere toplamda 169 milyon 367 bin 569 lira ödenmiştir" diye konuştu.

CHP'DEN ÖZELLEŞTİRME KARARINA TEPKİ

Burdur'da da CHP İl Başkanı Osman Gök, Milletvekili Mehmet Göker ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz düzenledikleri basın toplantısında, Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme kapsamına alınmasına tepki gösterdi.

CHP Burdur İl Başkanı Osman Gök, Burdur Şeker Fabrikası'nın özelleştirme kapsamına alınmasıyla ilgili Milletvekili Mehmet Göker ve Belediye Başkanı Ali Orkun Ercengiz'le birlikte basın toplantısı düzenledi. Parti binasındaki toplantıda konuşan Osman Gök, “Tarlaya ekiminden fabrikaya dökülene, fabrika çıkışından sofraya gelene kadar bir silsile halinde geçimini sağlamaktadır. Her konuşmalarında milli ve yerli kavramlarını ağızlarından düşürmeyen, halkımızın milli ve vicdani duyguları üzerinden prim yapmaya çalışan iktidar partisinin yetkilileri bu süreçte sus pus olmuş, maalesef lâl kesilmişlerdir. Şeker fabrikası gibi bir servet herkesin siyasi geleceğinden büyüktür. Bugün bu özelleştirmeye verilen onay, yarının rantına ve yağmasına verilen onaydır. Çiftçinin, işçinin, Burdurlunun hakkını hukukunu yedirmeyeceğiz. Bu bağlamda Burdur'un bütün STK'larını, bu memlekete gönül vermiş, vicdanı ve aklıyla hareket eden tüm siyasi partileri, meslek kuruluşlarını ve halkımızı birlikte hareket etmeye davet ediyoruz" diye konuştu. (DHA)

Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 17:52

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