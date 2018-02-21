Nurettin Yıldız: Baharat, ketçap ve kahve şehvet uyandırır

Nurettin Yıldız'dan 'şehvet dizginleme' tavsiyeleri: Yatağın şekli cinsel dürtüleri gıdıklamamalı. Baharat, et, ketçap yemeyin; çay kahve içmeyin…

Sosyal Doku Vakfı Başkanı Nurettin Yıldız, "şehvet duygusu nasıl dizginlenir?" sorusuna cevaben "Yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" dedi. Yıldız ayrıca "Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehveti uyarıcı gazlı, kahve gibi çay gibi içecekler, kakaolu içecekler… Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir" dedi.

Daha önce "Asansör halvet ortamı oluşturur" fetvasıyla gündeme gelen Yıldız, bu kez de 'Şehvet duygusu nasıl dizginlenir?' başlığıyla verdiği fetvada yatak şeklinin, battaniyenin ve yorganın "erkeği gıdıklayabileceğini, cinsel dürtüleri rahatsız edebileceğini" söyledi.

'YATAKTA GEÇİRİLEN HER BOŞ DAKİKA ŞEHVETE DOĞRU KAYMIŞ BİR DAKİKADIR'

Yıldız, yeni fetvasında, "Uyku çok önemli. Yatağa, yatar yatmaz gözünü kapatıp uyuyacak yorgunlukla ve vaktinde girmek gerekir. Yatakta geçirilen her boş dakika, şehvete doğru kaymış bir dakikadır ve yatağın şekli, yorgandan battaniyeye varıncaya kadar insanı, bilhassa erkeği gıdıklayan cinsel dürtüleri rahatsız eden bir yapıda olmamalıdır" dedi.

'BAHARAT, ET, KAKAO, KETÇAP…'

Yıldız, ayrıca "gıdayı şehveti azdırmayacak şekilde kullanmak" üzerine de tavsilerde bulundu. "Baharatlı yiyecekler, aşırı et tüketimi, cinsel şehveti uyarıcı gazlı, kahve gibi çay gibi içecekler, kakaolu içecekler… Bunlar şehvet uyandırıcı şeylerdir" diyen yıldız sözlerini şöyle sürdürdü:

"Mesela genç biri baharatlı yemesin, ketçaplı şeyler yemesin. Bunlar iç organlarımızı çabuk hareketlendirir. Kahveye dikkat etmelidir, gazlı içeceklere dikkat etmelidir. Et tüketimi tıpkı diyet hastaların kullandığı gibi olmalıdır. Ta ki evlenene kadar…"

(HABER MERKEZİ)

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Son Düzenlenme Tarihi: 21 Şubat 2018 15:49

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