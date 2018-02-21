‘Termik santrale hayır’ mitingine Afrin yasağı!

Eskişehir Tepebaşı’da kurulması planlanan termik santrale karşı yapılmak istenen miting, Afrin operasyonu bahane gösterilerek yasaklandı.

Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde yer alan Alpu Ovası'na kurulmak istenen kömürlü termik santrale karşı, Eskişehir emek ve demokrasi güçlerinin 24 Şubat cumartesi günü düzenleyeceği ‘Kömürlü termik santral istemiyoruz’ mitingi, Valilik tarafından ‘Afrin Operasyonu’ bahane gösterilerek yasaklandı. Valilik, mitingi milli güvenlik ve siyasi istikrarı bozacağı gerekçesiyle yasakladığını açıkladı.

MİLLİ HASSASİYET PROVOKE EDİLEBİLİRMİŞ!

Eskişehir emek ve demokrasi güçleri, 24 Şubat’ta yapılacak olan ‘Termik Santrale Hayır’ mitingi için Eskişehir Valiliği'ne başvurmuştu. Platformun başvurusuna yanıt veren Eskişehir Valiliği, “Türk Silahlı Kuvvetlerimizin ülkemizin milli güvenliğine tehdit oluşturan terör örgütlerini ve teröristleri etkisiz hale getirmek, sınırlarımızın bulunduğu bölgede güvenlik ve istikrarı sağlamak ve sivilleri korumak maksadıyla sınır ötesi harekat ve meşru müdafaada ülkemizin hassas bir dönemden geçtiği bugünlerde, güvenlik birimlerimize gelen, terör örgütleri ve destekçileri tarafından şehir merkezlerinde toplumsal olayların çıkarılmaya çalışılabileceği, milli hassasiyeti yüksek vatandaşlar provoke edilerek çatışmaların yaşanmasına tevessül edilebileceği, ülkemizdeki siyasi istikrarı bozmak amacıyla sansasyonel eylem arayışına girilebileceği yönündeki istihbari bilgiler de göz önünde bulundurularak, ilimizdeki genel güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve vatandaşlarımızın genel hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla yapılacak olan söz konusu açık hava toplantısı etkinliği uygun görülmemiştir” diyerek başvuruyu ret etti.

‘PLANLAR KORKU VE ENDİŞE VERİYOR’

Tepebaşı’da kurulması planlanan termik santrale karşı aralarında Büyükşehir, Odunpazarı ve Tepebaşı Belediyeleri ve CHP’li milletvekillerinin de olduğu 112 kurum, siyasi parti, sendika, meslek odası, dernek ve demokratik kitle örgütü geçtiğimiz günlerde deklarasyon yayınlamış, deklarasyonda şu ifadelere yer verilmişti:

“Eskişehir ili Tepebaşı ilçesi, Kozlubel, Beyazaltın mahalleleri civarında kurulması planlanan Alpu Termik Santrali, B sektörü yeraltı maden işletmesi ve Kül Düzenli Depolama Tesisi’nin; yaratacağı hava, toprak, su ve gıda kirliliği nedeniyle bölgemizde önemli bir halk sağlığı sorununa yol açacağından, hem Eskişehir’e hem de Türkiye’ye asırlardır gıda temin eden ve 21 Ocak 2017 de Bakanlar Kurulu kararı ile büyük ova ilan edilmiş Alpu Ovasında tarımsal verimliliğini ve üretimini olumsuz etkileyerek gıda güvencemizi tehdit edeceğinden, Alpu Ovasında çiftçilik ve hayvancılıkla geçimini sağlayan yöre halkının yaşam koşularını olumsuz yönde etkileyeceğinden, bir kültürel ve insanlığın ortak mirası olan “lületaşı ocaklarının” yok olmasına neden olacağından, turizm şehri haline gelen ilimizin ekonomik olarak zarar göreceğinden ‘temiz havalı şehir’ imajını yok edeceğinden, Anayasamızın 56. maddesinde yer alan ‘Herkes sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir. Çevreyi geliştirmek, çevre sağlığını korumak ve çevre kirlenmesini önlemek devletin ve vatandaşların görevidir’ ilkesinden hareketle başta çocuklarımızın ve halkın sağlığına, yaratacağı çevresel etkilerin ilimizin temiz havasına, suyuna, verimli tarım alanlarına zarar vereceğinden, güzel kentimizi kirletecek kömürlü termik santral projesi Eskişehir halkında artan korku ve endişeye neden olmaktadır. Yetkililerin derhal bu projeden vazgeçmesini istiyoruz!” (Eskişehir/EVRENSEL)

Eskişehirliler uyardı: Termik santral istemiyoruz

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