Islıkla 'Çerxa Şoreşê' marşı çalan öğrenciler darbedildi

Dicle Üniversitesinde 2 öğrenci, ıslıkla 'Çerxa Şoreşê' marşı çaldıkları için kameraların önünde darbedildi, haklarında 27.5 yıl istemiyle dava açıldı

Deniz TEKİN

Kürtçe ıslık çaldığı için karakolda dövülen Musa Anter’in hikayesinin görüntülüsü 75 yıl sonra Dicle Üniversitesinde yaşandı. 2 öğrenci, ıslıkla “Çerxa Şoreşê” marşı çaldıkları için kameraların önünde darbedildi, ardından 27.5 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın sanığı oldu.

Kürt Bilgesi Musa Anter’in 1943 yılında İstanbul’daki Dicle Talebe Yurdu Müdürlüğü yaptığı sırada kendisini karakola çağıran siyasi şubede görevli polislerden, Kürtçe ıslık çaldığı gerekçesiyle tekme tokat dövülerek ağır hakaretlere maruz kaldığı hikayeyi bilmeyen yoktur. Apê Musa, otobiyografisi “Hatıralarım” kitabında yaşadığı olayı şöyle anlatır: “Sebebini sordum. Komiser ‘Ulan hain oğlu hain. Kusurunu bilmiyor musun?’, ‘Yok’ dedim. Komiser ‘Radyonuz yok mudur?’, ‘Var’ dedim. ‘Peki, pikabınız yok mu?’ o da var dedim. ‘Peki, it oğlu it, bu kadar güzel Türkçe plak varken ne bok yemeye yurtta Kürtçe ıslık çalıyorsunuz?’ İşte biz buradan geliyoruz aziz Türk ve Kürt gençleri.”

Anter’in 75 yıl önce yaşadığı ve dinleyenlerin tebessüm ettiği bu trajik hikayenin neredeyse aynısı Diyarbakır’da yaşandı. Dicle Üniversitesinde okuyan öğrenciler 20 Mart 2017 tarihinde üniversite kampüsü içerisinde “Çerxa Şoreşê” marşını ıslık ile çaldıkları için gözaltına alınarak darbedildi. Daha sonra haklarında 8 yıldan 27.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

HER ŞEY POLİS KAMERASINDA

Polisin olay anına ilişkin çektiği ve dava dosyasına giren görüntüler, Kürtçe ıslık çaldıkları için darbedilerek gözaltına alınan ve haklarında dava açılan öğrencilerin olay anında neler yaşadığını net biçimde ortaya koydu. Birinci görüntü, polis bir ağacın altında Kürtçe ıslık çalan öğrencinin yanına sade bir vatandaş gibi gelerek, ne çaldığını anlamaya çalışıyor. Bundan rahatsız olan öğrenci oradan uzaklaşıyor. Polis kamerasına yansıyan diğer görüntüde ise Dicle Üniversite Hukuk Fakültesi 4. Sınıf Öğrencisi Suat Mustafa Şenci’nin Kürtçe ıslık çalarak fakültenin bahçesinde gezdiği görülüyor. Kürtçe ıslık çalan Şenci, tam döndüğü sırada elinde telsiz olan bir sivil polis yanına gelerek ona sert bir şekilde bir şeyler söyledikten sonra kolundan tutuyor. Buna tepki gösteren Şenci ise kollarını polisten kurtarmaya çalıştığı sırada polis elleriyle iterek, çevredeki polislere “Al al. Alın şunu” diyerek gözaltına alınması talimatını veriyor. Şenci, polise “Ne yapıyorsun” dediği sırada etrafını saran polisler, yakasından tutup ellerini sallayarak onu tehdit ediyor.

‘KÜRTÇE ISLIK ÇALARAK POLİSE DİRENMİŞ’

Öğrencilerin kendi fakültelerinin bahçesinde toplanmasını izinsiz gösteri olarak ifade edildiği iddianamede, aralarında Kürtçe ıslık çalan öğrencilerin bulunduğu 12 öğrencinin polisin ikazlarına rağmen dağılmayıp aktif direnerek “Silahlı örgüt adına suç işledikleri” savunuldu.

‘KÜRTÇE ISLIK ÇALMAK SURETİYLE ÖRGÜT PROPAGANDASI YAPTILAR

Savcı, Kürtçe aslık çalan öğrenciler Hüseyin Kaya, Suat Mustafa Şenci için iddianamede şu değerlendirmede bulundu: “Olay günü gerilla marşı olarak adlandırılan içerisinde örgüt propagandası mahiyetinde cebir, şiddet, tehdit çağrılarının bulunduğu marşı ıslık çalmak suretiyle seslendirerek örgüt propagandası suçunu işlediklerine dair haklarında kamu davasının açılmasını gerektirir yeterli delile bağlı yeterli şüphe bulunduğu anlaşılmakla, delillerin takdiri ve değerlendirilmesi mahkemenize ait olmak üzere, şüphelilerin yargılamalarının yapılarak eylemlerine uyan yukarıdaki sevk maddeleri uyarınca cezalandırılmaları...”

‘ISLIK ÇALARAK ŞARKI SÖYLEDİM’

Mustafa Şenci ifadesinde, olay yerinden geçtiği sırada ıslık çaldığını belirterek, “Polis memurlarının yüzüne karşı tahrik edici bir şekilde herhangi bir örgüt marşını ıslık olarak çalmadığını, Halil (Xelîl) Xemgin isimli Kürt sanatçının bir şarkısını ıslık olarak söylediğini, bu grubu herhangi bir şekilde sözle ve hareketle provoke etmediğini” söyledi.

Kürtçe ıslık çaldığı için gözaltına alınan Hüseyin Kaya ise ifadesinde hiç bir suçu olmamasına rağmen polislerin kollarından tutarak kendisini gözaltına almak istediğini ifade etti.

Savcı, öğrencilerin iddianame belirtilen sevk maddelerince cezalandırılmasını talep etti. Davanın ilk duruşması haziran ayında Diyarbakır 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek. (Diyarbakır/MA)

Son Düzenlenme Tarihi: 22 Şubat 2018 11:32

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