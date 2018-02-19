Eğitim Sen'den öğretmenlerin sözleşmeli atanmasına tepki

Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, 20 bin öğretmenin sözleşmeli olarak atanmasına tepki göstererek ‘İş güvencesi ortadan kaldırıldı' dedi

Eylem NAZLIER

İstanbul

Milli Eğitim Bakanlığı, sözleşmeli öğretmen atama takvimini açıkladı. Buna göre ön başvurular 2 Mart’ta başlıyor. Sözlü sınavlar ise sözlü sınavlar 14 Nisan ve 8 Mayıs'ta yapılacak. Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılanması gerekçesiyle 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. En çok kadro 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine verilirken, 2 bin 2 ile İngilizce ve din kültürü ve ahlak bilgisi 1907 kontenjan ile takip etti. Sözleşmeli öğretmen atamalarının iş güvencesini ortadan kaldırıldığını söyleyen Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, eğitim sisteminin dinselleştirilmesine de tepki gösterdi.

‘BİLİMİ, SANATI, SPORU YOK SAYAN EĞİTİM SİSTEMİ’

Öğretmenlerin sözleşmeli olarak atanmasına tepki gösteren Eğitim Sen Genel Başkanı Feray Aytekin Aydoğan, “OHAL’den sonra sözleşmeli atama meselesini rutin hale getirmiş durumdalar. 16 Nisan referandumu öncesi iş güvencesini fiilen ortadan kaldıracaklarını söylemişlerdi. AKP hükümeti KHK, atama iptal kararnamesi ve sözleşmeli atama ile iş güvencesini ortadan kaldırmış durumda” dedi.

2012’den bu yana atama kontenjanı sıralamasında din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmenliğinin ilk üçte yerini koruduğunu vurgulayan Aydoğan, “Yapılan açıklama ile bilimi, sanatı, sporu yok sayan eğitim sistemi uygulamalarının da hız kazanacağı teyit edilmektedir. Bu da eğitim sistemini dinselleştirme üzerinden politikaların devam ettiği anlamına geliyor” diye konuştu.

‘CİDDİ BİR MAĞDURİYET’

“AKP hükümeti OHAL ile birlikte darbeye karışan asker ve polis toplamından daha fazla eğitim emekçisini ihraç etti” diyen Aydoğan, “KHK ile sözleşmeli öğretmenlere yaptıkları atama iptal kararnamesi, sözleşmeli atamayı rutin hale getirerek iş güvencesini fiilen ortadan kaldırmış bulunmaktalar. Tüm emekçiler için istediğimiz talebi eğitim emekçileri içinde ısrarla istemeye devam edeceğiz. İş güvencesi olmayan çalışma biçimi olamaz. İş güvencesi tarafsız anlamına gelmektedir. İş güvencesini ortadan kaldıran AKP ‘benim memurum ol, benim ideolojim doğrultusunda davran’ diyerek memurlara baskıyı dayatıyor. Kamu emekçilerinin tarafsızlık ilkesini de ortadan kaldırıyor. Hem eğitim emekçisi hem de hizmeti alan açısından ciddi bir mağduriyet söz konusu” dedi.

‘EĞİTİME AYRILAN BÜTÇE ARTIRILMALI’

Aydoğan son olarak şunları söyledi: “Mülakat sistemi ortadan kaldırılmadığı sürece hakkaniyet ve liyakat ilkeleri yok edilecek. Kadrolaşma politikalarının olduğu yerde de eğitim sisteminin geldiği noktayı hep birlikte görüyoruz. Ataması yapılmayan öğretmen sayısı yarım milyona yaklaşmış, kapatılan köy okulu sayısı 17 bine ulaşmış, MEB bütçe raporunda öğretmen ihtiyacı 109 bin olarak açıklanmış olmasına rağmen yapılacak 20 bin öğretmenin sözleşmeli olarak ataması;eğitim sistemine verilen değersizliğin başlı başına bir kanıtıdır. Öğretmen atamalarının kesinlikle artırılması gerekli. Ataması yapılmayan öğretmen sorunun çözülmesi açısından çok önemli. Köy okullarının açılması, eğitime ayrılan bütçenin de en büyük kalem olması gerek.”



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