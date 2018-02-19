HDP'li Burcu Çelik Özkan’a verilen 6 yıllık ceza bozuldu

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin HDP’li vekil Burcu Çelik Özkan hakkında verdiği 6 yıllık hapis cezası bozuldu, davanın yeniden görülmesi istendi.

Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nin HDP’li vekil Burcu Çelik Özkan hakkında verdiği 6 yıllık hapis cezası Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi tarafından bozularak davanın yeniden görülmesi istendi.

Tutuklu Halkların Demokratik Partisi (HDP) Muş Milletvekili Burcu Çelik Özkan, hakkında Muş 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından verilen cezaya yaptığı itiraz sonuçlandı. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak, davanın tekrar görülmesini istedi.



Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi kararında şunlara yer verdi: “ Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre yapılan incelemede; suç vasfının değerlendirilmesi ve diğer hususların takdiri açısından duruşma açılması gerektiği kanısına ulaşıldığından 5271 sayılı Kanun 280/1-e maddesi uyarınca davanın yeniden görülmesine ve duruşma hazırlığı işlemlerine başlanmasına karar verilmiştir.”



Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi ayrıca; Özkan’ın yeni yargılamasının da Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nde yapılmasına karar verdi.(Muş/MA)

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