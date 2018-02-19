Beslediği 2 köpeği döven adam gözaltına alındı

Adana’da beslediği iki köpeği kemerle döven İbrahim P, polis tarafından gözaltına alındı.

Adana'da Kiraz ve Limon adlı Golden cinsi iki köpeğini kemerle döven İbrahim P, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, merkez Seyhan İlçesi Ulucami Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim P., evin damına çıkardığı iki köpeği kemerle dövdü. Olayı gören komşuları cep telefonlarıyla bu anı kayıt altına aldı.

Köpeklerin dövülme anına ait görüntü sosyal medyada paylaşılınca, Adana Barosu Hayvan Hakları Komisyonu durumu polise bildirdi. Adana Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri ile İbrahim P.'nin evine giden polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

İbrahim P, şiddetin ardından pişman olduğunu, evi dağıttığı gerekçesiyle hayvanları cezalandırmak istediğini anlattı. Komşuları şiddete tepki gösterdi.

Belediye ekipleri de Kiraz ve Limon'u hayvan barınağına götürerek tedavi altına alındı. (DHA)

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