Gözaltına alınan Gazeteci Çetiner ve Ceyhan serbest

Mezopotamya Ajansı'nın Sorumlu Yazıişleri Müdürü Elif Çetiner ve muhabiri Melike Ceyhan, serbest bırakıldı.

Mezopotamya Ajansı'nın Sorumlu Yazıişleri Müdürü Elif Çetiner ve muhabiri Melike Ceyhan haber takibi için gittikleri Hacı Ahmet Mahallesi'nde gözaltına alındı. Gazeteciler öğle saatlerinden sonra serbest bırakıldı.

Haber takibi için Beyoğlu'nun Hacı Ahmet Mahallesi'ne giden Mezopotamya Ajansı Sorumlu Yazıişleri Müdürü Elif Çetiner ve muhabiri Melike Ceyhan polisler tarafından mahalle girişinde durduruldu. Genel Bilgi Taraması'ndan (GBT) geçirilen Çetiner ve Ceyhan, daha sonra gözaltına alınarak Kasımpaşa Polis Karakolu'na götürüldü.

Burada ifadeleri alınan Çetiner ve Ceyhan'ın "ihbar" gerekçesiyle gözaltına alındığı öğrenildi.



Çetiner'in ve Ceyhan'ın eşkalinin tarif edildiği belirtilen ihbarda, "İki bayan şahıs Afrin’le ilgili röportaj yapıyor. Bu bölge Kürtleri yoğun olarak yaşadığı bir bölge olduğundan provokasyon olabilir" denildiği ifade edildi.



İfadeleri alınan Çetiner ve Ceyhan daha sonra serbest bırakıldı. (MEDYA SERVİSİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 18 Şubat 2018 18:24

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