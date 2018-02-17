8 Mart’a giderken kadınların konuştukları ve konuşamadıkları

Kadıköy Her Şey, 18 ve 25 Şubat'ta Tasarım Atölyesi Kadıköy'de gerçekleşecek atölyede, başta kadınlar olmak üzere herkesi tartışmaya çağırıyor.

8 Mart yaklaşırken kadınlar da buluşmaya ve konuşmaya devam ediyorlar. Kadıköy Her Şey, 18-25 Şubat tarihlerinde yapacağı iki günlük atölye programıyla başta kadınlar olmak üzere herkesi tartışmaya çağırıyor. “8 Mart’a giderken konuştuklarımız ve konuşamadıklarımız…” başlığıyla yürütülecek tartışmada alanında uzman katılımcılar yer alacak. Tasarım Atölyesi Kadıköy’de gerçekleştirilecek atölyenin ilk oturumu ise yarın yapılıyor.

Yarın saat 12.00’de yapılacak Cinsellik Atölyesi’nde; "Gökkuşağının Altından Geçen Bedenler” başlığıyla cinsiyet geçiş sürecini Emirhan Deniz Çelebi anlatırken Uzman Dr. Senem Aslan “Cinsel Haklar ve Hastalıklar” üzerine bir sunum gerçekleştirecek. Klinik Psikolog, Çift ve Aile Terapisti Didem Doğan’ın “İlişkilerde Cinsellik”i anlatacağı sunumunun ardından geçtiğimiz günlerde yayımlanan “Toplumsal Cinsiyetin Anahtar Kavramları Cinsellik Şiddet Emek” kitabının yazarı Ebru Pektaş da “Toplumsal Cinsiyetin Prizmasında Kültür”ü tartışacak.

25 Şubat’ta yapılacak ikinci atölye ise Hukuk Atölyesi. Saat 14.00’te başlayacak atölyenin ilk konuşmacısı Marmara Üniversitesindeki görevinden KHK ile ihraç edilen Yrd. Doç. Fehmiye Ceren Akçabay. Akçabay’ın yapacağı “Toplumsal Cinsiyet ve Eşitlik Talebi” başlıklı sunumun ardından Av. Cevriye Aydın “Aile ve İş Hayatında Kadın”ı, Av. Gülşah Kaya ise “Hukukta Kadına Yönelik Şiddet”i tartışacak. (HABER MERKEZİ)

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