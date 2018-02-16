Helin Palandöken davasında skandal: Yanlış sanık getirdiler

İstanbul Pendik’te, 13 Ekim’de 17 yaşındaki lise öğrencisi Helin Palandöken’i av tüfeğiyle öldüren, iki kişiyi de yaralayan Mustafa Yetgin'in Anadolu Adliyesi 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılandığı dava başladı. Kadın örgütleri duruşma öncesi adliye önünde Palandöken cinayetini protesto etti. Duruşmaya Mustafa Yetgin diye başka biri getirildi. Duruşma ertelendi.

Ekmek ve Gül’ün haberine göre, duruşma öncesi adliye önünde bir araya gelen Helin’in ailesi, kadın örgütleri ve milletvekilleri “Helin Palandöken için İsyandayız” ve “Yasta değil isyandayız, Helin Palandöken’i unutmayacağız” pankartları ardında buluştu. Eylemde kadın örgütleri adına açıklamalar yapıldı.

Adliye önünde açıklama yapanlardan Mor Dayanışma üyesi Dürdane Adıgüzel, Helin’in öldürüldüğü günlerde cinayeti “aşk cinayeti” olarak duyuran medyaya tepki gösterip, “Ülkemizde her yıl yüzlerce kadın çoğu zaman en yakınları tarafından ‘aşk, sevgi, tutku, namus, cinnet’ kisveleri altında erkekler tarafından öldürülüyor. Medyanın cinsiyetçi dili erkek şiddetini yeniden üretiyor, normalleştiriyor. İktidar, kadın cinayetlerine gerekçeler üretip meşrulaştırıyor. Ceza indirimleriyle kadınları öldüren erkeklerle suç ortaklığına devam ediyor. Biz, bir kızkardeşimizin daha aramızdan ayrılmasına, hayattan koparılmasına izin vermeyeceğiz. Erkek adalet değil, gerçek adalet istiyoruz” diye konuştu.

2017'DE 15-24 YAŞ ARASI 60 GENÇ KADIN ÖLDÜRÜLDÜ

İstanbul Kadın Meclisleri adına açıklama yapan Beyza Aksoy, “Mustafa Yetgin, Helin’i internetten aldığı pompalı tüfekle planlayarak öldürdü. Silah almayı bu kadar kolaylaştıranlar, Helin’in öldürülmeden önce sosyal medyadan bir erkek tarafından takip edildiğini ve sokağa çıkmaya korktuğunu duyurması üzerine ne yaptılar? Hiçbir şey. 2017 yılında 15-24 yaş arasında 60 kadın öldürüldü. Genç kadınlar hayatları hakkında karar vermek isterken öldürülüyor. Ama artık kadınlar eskisi gibi değil. Genç kadınlar hayatın içinde olmaktan vazgeçmeyecekler. Helin’in davasının sonuna kadar takipçisi olacağız, Fail Mustafa Yetgin’e hiçbir indirimin uygulanmaması için mücadeleyi sürdüreceğiz” dedi.

BABA PALANDÖKEN: 'CAYDIRICI CEZA İSTİYORUM'

Helin Palandöken’in babası Nihat Palandöken de “Her öldürülen kadın, bizim ciğerimizi tekrar tekrar yaktı. Silahlanma sayısı 25 milyonu bulmuş bu ülkede. Bir ekmekten daha rahat alınıyor. Bunun önlenmesi lazım. En ağır cezanın verilmesini, caydırıcı bir ceza olmasını, benzer biçimde başka kadınların, genç kızların öldürülmesine izin vermeyecek caydırıcı bir uygulama yapılmasını istiyorum” dedi.

Duruşma öncesi yapılan açıklamaya CHP milletvekilleri Gamze İlgezdi, Mahmut Tanal da destek verdi. Helin’in yaşadığı Pendik’te yaşayan kadınlar, Esenyalı Kadın Dayanışma Derneği, Pendik Kadın Dayanışma Derneği de davayı takip etti.

SKANDAL: DURUŞMAYA YANLIŞ SANIK GETİRİLDİ!

Gecikmeli başlayan davada, duruşmaya yanlış sanık getirildi. Skandal, sanık koltuğunda oturan şahıs kimlik tespiti sırasında "Ben Mustafa Yetgin değilim" gerçek ortaya çıktı. Mahkeme başkanı cezaevinin aranması için duruşmaya ara verdi.

Duruşmada sanık ve taraf avukatları hazır bulundu. Söz alan Mustafa Yetgin'in avukatı Zehra Süer, “Hazır edilen sanık dosyanın sanığı değildir" dedi. Bunun üzerine duruşmada bulunan sanığa kimlik bilgileri soruldu. Mahkeme Başkanı Meliha Aşkın da “Hazır edilen sanıktan kimlik bilgileri soruldu. Dosyamız sanığı olmadığı anlaşıldı" şeklinde tutanaklara yazdırdı.

SANIĞIN CEZAEVİNDEN ÇIKIŞ YAPMADIĞI ÖĞRENİLDİ

Bunun üzerine Maltepe 1. Nolu L Tipi Ceza İnfaz Kurumu ile irtibata geçirildi. Cezaevinde Mustafa Yetkin isimli başka bir sanığın bulunduğu ve bununla ilgili bir karışıklık yaşandığı, dosyanın sanığının duruşmada hazır edilmek için bugün itibariyle cezaevinden çıkış yapmadığı öğrenildi. Söz alan avukatlar da duruşmanın ertelenmesini talep etti.

DURUŞMA ERTELENDİ

Cumhuriyet Savcısı Hasan Çakıcı da, “Sanık Mustafa Yetgin'in doğru kimlik bilgileri ile Maltepe Ceza İnfaz Kurumu'ndan getirilip duruşmanın yapılması gerektiği görüşteyiz" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, sanık Mustafa Yetgin'in müzekkereye rağmen hazır bulundurulmaması nedeniyle ilgililer hakkında Cumhuriyet Savcılığı'na yazı yazılmasına hükmetti. Duruşma 14 Mart saat 13.00'a ertelendi.

39 YILA KADAR CEZA İSTEMİ

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede tutuklu Mustafa Yetgin hakkında “tasarlayarak kasten öldürme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet, “kasten öldürmeye teşebbüs”, “kasten silahla yaralama”, “iş yerinde silahla yağma”, “tehdit” ve “korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme” suçlarından da 39 yıl 6 aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlanmıştı.

'HİÇBİR ŞİDDET KARANLIKTA KALMAYACAK'

Helin Palandöken cinayeti davasını ve yaşanan skandalı Evrensel WebTV'ye değerlendiren Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim, "Kadınlar cinayetlerin peşini bırakmayacak, hiçbir şiddet karanlıkta kalmayacak" dedi.

(HABER MERKEZİ)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 23:58

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