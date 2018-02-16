Eski EMEP Aydın İl Başkanı Saran serbest bırakıldı

Cuma günü gözaltına alınan EMEP Aydın önceki dönem İl Başkanı Abdurrahman Saran serbest bırakıldı.

Afrin'e yönelik operasyonu eleştirenlere yönelik yürütülen operasyon kapsamında evi basılarak gözaltına alınan Emek Partisi (EMEP) Aydın önceki dönem İl Başkanı Abdurrahman Saran serbest bırakıldı. (19 Şubat 2018)

Saran, Cuma günü (16 Şubat) evine yapılan baskın sonucu gözaltına alınmıştı. Saran'ın evinde arama yapılmıştı. Saran'ın Emek Partisi'nin yayını olan broşür, 78’liler Vakf Dergisi Tükenmez’in iki sayısı ve Can Dündar’ın romanlarının yasak olduğu iddiasıyla gözaltına alındığı bildirildi.

Geçtiğimiz hafta çarşamba günü gözaltına alınan diğer 8 kişinin ise savcılıktaki ifadelerine devam edildiği öğrenildi. İfadeler öğleden sonra devam edecek.

BURSA'DA EMEP ÜYESİ SERBEST

Bursa’nın Yenisehir ilçesinde Perşembe sabahı evi basılarak gözaltına alınan Emek Partisi üyesi Turan Kaplan bugün çıkarıldığı mahkemece adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakıldı.

Abdurrahman Saran'ın gözaltına alınma işlemini EMEP MYK üyesi Abdullah Levent Tüzel, sosyal medya hesabından duyurdu. (HABER MERKEZİ)

Bursa'da evi basılan EMEP üyesi, gözaltına alındı

Son Düzenlenme Tarihi: 19 Şubat 2018 13:31

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