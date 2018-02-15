Sivas Cumhuriyet Üniversitesi'nde 'akraba saltanatı'

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde 'taşeron kadro' skandalı yaşandı. Listeye giren ilk bin 100 kişi arasında yöneticilerin akrabaları bulunuyor.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde “taşeron kadro” listesine giren bin 100 kişi arasında, üniversite üst yöneticilerinin eşleri, oğulları, gelinleri, kardeşleri, kuzenleri gibi akrabalarının olduğu iddia edildi. Mart ayındaki kadro sınavına bu akrabaların tümünün katılacağı belirtildi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Ertürk’ün haberine göre, listede rektör, rektör yardımcısı, rektör danışmanları, genel sekreter, kütüphane, bilgi işlem ve yapı işleri başkanlarının akrabaları bulunuyor. Haberde bahsi geçen isimlerle görüşen Ertürk, şahısların ifadelerine şöyle yer verdi:

'YAKINIMIZ DİYE AÇ MI KALSINLAR?'

“Oğlu listeye alınan Yapı İşleri Başkanı Vural Ercins’in, “Ben hacı adamım, kimsenin hakkını yemem. Oğlum da alnının akıyla listeye alındı” dedi. 2 oğlu ve gelini listeye giren Kütüphane Daire Başkanı Mustafa Hasbek ise “Listeye girdilerse hak ettiler demek ki” ifadesini kullandı. 2 yeğeni listede yer alan Genel Sekreter Hakan Yekbaş da, “Yakınımız diye adamlar aç mı kalsınlar?” yanıtını verdi.Eşi kadro listesine alındığı iddia edilen Bilgi İşlem Daire Başkanı Ayhan Özdemir’in ise “Listeye alınmasında etkim olmadı. Şartları uymuş” açıklamasını yaptı.

Haberde yer alan listede olduğu iddia edilen akrabalar:

– Genel Sekreter Doç Dr. Hakan Yekbaş’ın 2 yeğeni.

– Kütüphane Daire Başkanı Mustafa Hasbek’in 2 oğlu ve gelini.

– Bilgi İşlem Başkanı Ayhan Özdemir’in eşi.

– Yapı İşleri Başkanı Vural Ercins’in oğlu.

– Rektör Alim Yıldız’ın yeğeninin baldızı.

– Rektör Danışmanı Oğuzhan Görler’in kardeşi ve kuzeni.

– Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç’ın akrabası.

– Rektör Yardımcısı Dr. Hilmi Ataseven’in amcasının oğlu. (HABER MERKEZİ)

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