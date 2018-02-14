ABD'de okula silahlı saldırı: 17 ölü 14 yaralı

ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentindeki Marjory Stoneman Douglas Lisesi'nde meydana gelen silahlı saldırıda 17 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi de yaralandı. Ölenlerinin çoğunun öğrenci olduğu kaydedildi. Saldırı sonrası yakalanan saldırgan hastane işlemlerinin ardından polislerce hapishaneye götürüldü.

DHA'nın haberine göre, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Parkland kentinde bir lisede silahlı saldırı meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve ilk yardım araçları sevk edildi. İlk belirlemelere göre saldırı sonucu çok sayıda yaralı olduğu bildirildi. Marjory Stoneman Douglas lisesine giriş ve çıkışlar durduruldu.

Sputnik’in Florida'da yayın yapan 7 News’e dayandırdığı haberde eyaletin gündeyindeki Parkland kentinde bir okulda meydana gelen silahlı saldırıda en az 20 kişinin yaralandığı aktarıldı. Haberde, "Halihazırda medya, polise dayandırdığı haberinde, 20 yaralı olduğunu bildiriyor" ifadesine yer verildi.

Yetkililerden yapılan ilk açıklamada, en az 1 kişinin yaşamını yitirdiğini, 20 ila 50 kişi arasında da yaralı olduğunu aktarıldı.

Broward polisi ise saldırganın yakalandığını ve yerel saatle 16:15'te gözaltına alındığını duyurdu.

Floridalı Senatör Bill Nelson ise, yaptığı açıklamada, "Çok sayıda kişi öldürüldü. Oldukça endişe verici fakat görünüşe göre bu korkunç trajedide bir çok can kaybı söz konusu" dedi.

Florida polisi saldırıda en az 17 kişinin hayatını kaybettiğini, olay yerinden kaçan saldırganın gözaltına alındığını açıkladı.

Stoneman Douglas adlı lisede meydana gelen olayla ilgili bir açıklama yapan bölge şerifi aynı zamanda 14 kişinin tedavi görmek için hastanelere götürüldüğünü belirtti.

Bölge şerifi televizyona yaptığı açıklamada ise saldırganın eski bir öğrenci olduğunu, bir tüfek ve çok sayıda mühimmatla okula geldiğini aktardı.

Şerif, saldırganın okula girerken üç kişiyi, okul binasında ise 12 kişiyi öldürdüğünü açıkladı.

Yaşamını yitiren diğer iki kişiyse kaldırıldıkları hastanede öldü.

19 YAŞINDAKİ SALDIRGAN HAPİSHANEYE KONULDU

Ayrıca, olaydan kısa süre sonra yakalanarak gözaltın alınan saldırganın ise 19 yaşındaki Nikolas Cruz olduğu belirlendi. Saldırganın aynı okuldan atıldığı belirlendi. Saldırı sonrası polislerce yakalanan Cruz, hastanedeki işlemlerin ardından Broward County hapishanesine konuldu. Disiplin soruşturması nedeniyle okuldan atılan Cruz bunun üzerine gaz maskesi takıp AR-15 tipi yarı otomatik tüfekle okula saldırdığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter'dan, "Dualarım ve başsağlığı dileklerim Florida'da gerçekleşen korkunç silahlı saldırının kurbanları ve aileleri ile beraber. Hiçbir çocuk, öğretmen ya da başka kimse Amerikan okullarında kendini güvensiz hissetmemeli" dedi.

SALDIRGANIN IRKÇI BİR GRUBUN ÜYESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

ABD'de son 6 yılın en ölümcül okul saldırısını gerçekleştiren Nikolas Cruz'un aşırı sağcı 'Florida Cumhuriyeti' adlı grubun üyesi olduğu ve grupla birlikte askeri eğitimlere katıldığı ortaya çıktı.

Saldırganın grupla bağlantısına ilk işaret eden, "Karalama Karşıtı Birlik" adlı oluşum oldu:

"Irkçı grubun lideri Jordan Jereb, saldırgan Cruz'un ROF üyesi olduğunu beyan etti. Jereb, Cruz'un Tallahassee bölgesinde ROF ile birlikte askeri eğitimlere katıldığını da anlattı."

Associated Press ajansı da Cruz ile ROF adlı ırkçı grubun bağlantısını teyit etti ancak bu bağlantı henüz adli makamlar tarafından doğrulanmış değil.

ANMADA SİLAHLANMA TEPKİSİ

Florida’daki okul saldırısında hayatını kaybeden 17 kişi için kentte tören düzenledi. Kurbanların yakınları ve arkadaşları saldırının yapıldığı Broward’da şehir merkezinde bir araya gelerek kayıplarını andı.

Kalabalığa bir konuşma yapan saldırının yapıldığı okul müdürü, silahlanma yasasını eleştirdi ve “Şimdi bizlerin bu yasaya karşı bir tepki gösterme zamanı geldi” ifadelerini kullandı.

Alanda bulunanlar daha sonra hayatını kaybedenler anısına mumlar yaktı.

FBI UYARILMIŞTI

Amerikan Federal Soruşturma Bürosu'ndan (FBI) geçen sene saldırgan Nikolas Cruz ile ilgili ihbar alındığını doğrulayan bir açıklama geldi. Reuters'a konuşan bir FBI yetkilisi, geçen sene Cruz'la ilgili ihbarların nasıl değerlendirildiğinin ve FBI'ın bir ihmalinin olup olmadığının araştırılacağını açıkladı.

Cruz'un YouTube'da yaptığı bir yorumda "Profesyonel bir okul saldırganı olacağım" ifadesini kullandığı ortaya çıkmıştı.



YILIN BAŞINDAN BERİ GERÇEKLEŞEN 18. SALDIRI

​

Her yer için Silah Güvenliği (Everytown for Gun Safety) adlı organizasyonun düzenlediği bir araştırmaya göre, bu saldırı 2018 başından beri gerçekleşen en az 18. saldırı oldu.

Kurum aynı zamanda 2013 yılından beri ABD'de toplam 290 saldırı olduğunu açıkladı.

Bu neredeyse her hafta bir saldırı olduğu anlamına geliyor. (DIŞ HABERLER)

Son Düzenlenme Tarihi: 16 Şubat 2018 22:14

www.evrensel.net