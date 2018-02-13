'Galatasaray Odeabank'ta 4 aydır maaş ödenmiyor' iddiası

'Galatasaray Odeabank'ta 4 aydır maaş ödenmiyor' iddiası

    • 13 Şubat 2018 14:41

    Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nda oyuncuların 4 aydır ücretlerini alamadıkları ve kulübe ihtar yolladıkları iddia edildi.

    Galatasaray Odeabank, oyuncuların uzun zamandır ücret alamadıkları iddia edildi. Basket Dergisi'nin ortaya attığı iddiaya göre, basketbolcuların alacakları 4 aya kadar uzandı ve basketbolcuların serbest kalabileceği bildirildi. 

    Ayrıca, sezon boyunca sadece 2 maaş aldığı belirtilen sarı kırmızılı oyuncuların kulübe ihtar yolladıkları da gelen bilgiler arasında. Ödeme yapılmaması halinde oyuncular, maçlara çıkmak istemediklerini bildirdiler. (SPOR SERVİSİ)

    Foto: Arşiv

    Son Düzenlenme Tarihi: 13 Şubat 2018 14:49
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