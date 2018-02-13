Uzundere'de JES için yürütmeyi durdurma kararı

Uzundere halkının mahallelerinde yapılmak istenen JES'e karşı açtığı davadan yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Karar mahallede sevinçle karşılandı.

Metehan UD

İzmir

İzmir'in Karabağlar Belediyesi'nde yer alan Uzundere Mahallesi'nde açılmak istenen jeotermal santrale karşı açılan yürütmeyi iptal davasında gelişme yaşandı. Uzundere Harmanyeri Kentsel Koruma Derneği ve mahalleli tarafından yargıya taşınan projeye dair yürütmeyi durdurma kararı çıktı.

Dosyayı inceleyen İzmir 1. İdare Mahkemesi, İl Gıda, Tarım Hayvancılık Müdürlüğü'ne dilekçe yazarak, açılacak sondaj kuyuları ile zaytinlik alanların kuyulara mesafesinin belirtildiği uydu görüntülerini istemişti. Müdürlükten verilen kuyulara en az 2,5 km mesafesinde zeytinlik alanlar olduğu belirtildi.

Müdürlükten gelen cevap üzerine 1. İdare Mahkemesi kararını vererek Adem Petrol Enerji Şirketi tarafından yapılması planlanan 'Sondaj Yöntemi ile Jeotermal Kaynak Arama Faaliyeti' projesini durdurdu. Kararda, Valiliğin vermiş olduğu kararın 3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Kanunu'nun 20. maddesine aykırı olduğu belirtildi.

'VALİLİĞİN KARARI HUKUKA UYGUN DEĞİL'

Kararda "İşleme konu olan proje sahasında, açılması planlanan sondaj kuyularından itibaren 3 km'lik alan içerisinde zeytinlik alanlar bulunduğu ve söz konusu faaliyette zeytinliklere zarar vermeden, kimyaevi atık bırakmayan, tuz ve duman çıkarmayacak şekilde faaliyette bulunulmasının hayatın olağan akışına aykırı olduğu anlaşıldığından 3573 sayılı kanun uyarınca zeytinlik sahalarına 3 km'den daha kısa mesafede yapılması mümkün olmayan projelerden olan dava konusu için verilen 'ÇED Gerekli Değildir' kararında hukuka uyarlılık bulunmamaktadır. Diğer taraftan dava konusu işlemin uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunduğu açıktır" denildi.

KARARA İTİRAZ YOLU KAPALI

Karar oy birliği ile kesin olarak alındı. Ne İzmir Valiliği ne de şirket karara karşı itirazda bulunamayacak.

2 HAFTADIR NÖBETTELER

Öte yandan devam eden yargı sürecine karşı başlanmak istenen jeotermal santral kuyusuna karşı Uzundere halkının sahada başlatmış olduğu nöbet devam ediyor. Karar ise nöbetteki mahalle halkı tarafından sevinçle karşılandı. Nöbetin sürüp sürmeyeceği ise yapılacak toplantının sonunda karar verilecek.

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