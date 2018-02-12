65 yıllık TGS tarihinde bir ilk: Yön Radyo'da TİS imzalandı

TGS'nin 65 yıllık tarihinde ilk kez bir radyoda TİS imzalandı. Yön Radyo çalışanları birinci yıl için 300 lira ikinci yıl için ise yüzde 15 zam aldı.

Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) ile Yön Radyo arasında yürütülen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlandı. Böylece TGS’nin 65 yıllık tarihinde ilk kez bir radyoda TİS imzalandı. Sözleşmeyle radyo çalışanlarının ücretlerine birinci yıl için net 300 TL ikinci yıl içinse yüzde 15 oranında zam yapıldı. Ayrıca yılda bir ikramiye ve sosyal haklarda iyileşme sağlandı.

TGS Genel Başkanı Gökhan Durmuş, 65 yıllık tarihlerinde ilk kez bir radyo ile sözleşme imzaladıklarını belirterek, bunun diğer radyolar için de örnek teşkil etmesini istedi. “Bu sözleşme çalışmalarımızın, sadece gazeteleri değil televizyon ve radyoları da kapsayan bir alana doğru yöneldiğinin bir göstergesi” diyen Durmuş, Türkiye’de medya çalışanlarının baskı altında olduğunu, bu baskının örgütlülükle aşılabileceğini ifade etti.

Yön Radyo Yönetim Kurulu Başkanı Yüksel Mansur Kılınç da medyanın çok yönlü olarak geliştiğini ve toplumun günlük yaşamını kuşattığını, bu nedenle medya örgütlenmelerine önem verdiklerini belirtti. Kuruluş amaçlarından birinin toplumsal barışa katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan Kılınç, “Yön Radyo, Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği’nin (RATEM) kurucuları arasında yer alıyor. Yönetim organlarında temsil ediliyor. Aynı zamanda uluslararası işbirlikleri ve örgütlenme çalışmalarına önem veriyor” diye konuştu.

Türk-İş Bölge Sorumlusu Adnan Uyar da “Bu sözleşme önemli bir gelişme. Emekçi kardeşlerimize ve sendikamıza da teşekkür ediyorum” dedi. (İstanbul/EVRENSEL)

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