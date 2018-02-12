Betra işçisi verilen sözlerin peşinde 

Betra işçisi verilen sözlerin peşinde 

    • 12 Şubat 2018 17:49

    Patronun taleplerini kabul edeceğini söylemesi üzerine direnişlerini sonlandıran Sakarya Pamukova’daki Betra işçileri sözlerin tutulmasını istiyor.

    Sakarya Pamukova’da kurulu Betra Prefabrike AŞ’de DİSK/Cam Keramik-İş’e üye olan ve patron tarafından verilen sözler üzerine direnişi sonlandıran işçiler verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Betra işçileri, ücretlerin artırılması talebiyle imza toplayarak patrona iletmiş ve 3 işçinin işten atılması üzerine üretimi 4 gün durdurmuştu. 

    TALEPLER

    İşçiler, bu hafta ücretlerine zam yapılmasını bekliyor. İşçilerin talepleri ise şöyle: 
    -Ücretlere yüzde 25 zam.
    - Hiçbir işçinin atılmaması.
    - İşçilere servis sağlanması.
    - İkramiye talebi.
    - Yakacak, giysi ve ayakkabı talebi.
    - Fabrikada, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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