Betra işçisi verilen sözlerin peşinde 

Patronun taleplerini kabul edeceğini söylemesi üzerine direnişlerini sonlandıran Sakarya Pamukova’daki Betra işçileri sözlerin tutulmasını istiyor.

Sakarya Pamukova’da kurulu Betra Prefabrike AŞ’de DİSK/Cam Keramik-İş’e üye olan ve patron tarafından verilen sözler üzerine direnişi sonlandıran işçiler verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Betra işçileri, ücretlerin artırılması talebiyle imza toplayarak patrona iletmiş ve 3 işçinin işten atılması üzerine üretimi 4 gün durdurmuştu.

TALEPLER

İşçiler, bu hafta ücretlerine zam yapılmasını bekliyor. İşçilerin talepleri ise şöyle:

-Ücretlere yüzde 25 zam.

- Hiçbir işçinin atılmaması.

- İşçilere servis sağlanması.

- İkramiye talebi.

- Yakacak, giysi ve ayakkabı talebi.

- Fabrikada, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)

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