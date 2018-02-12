Betra işçisi verilen sözlerin peşinde
Patronun taleplerini kabul edeceğini söylemesi üzerine direnişlerini sonlandıran Sakarya Pamukova’daki Betra işçileri sözlerin tutulmasını istiyor.
Sakarya Pamukova’da kurulu Betra Prefabrike AŞ’de DİSK/Cam Keramik-İş’e üye olan ve patron tarafından verilen sözler üzerine direnişi sonlandıran işçiler verilen sözlerin tutulmasını bekliyor. Betra işçileri, ücretlerin artırılması talebiyle imza toplayarak patrona iletmiş ve 3 işçinin işten atılması üzerine üretimi 4 gün durdurmuştu.
TALEPLER
İşçiler, bu hafta ücretlerine zam yapılmasını bekliyor. İşçilerin talepleri ise şöyle:
-Ücretlere yüzde 25 zam.
- Hiçbir işçinin atılmaması.
- İşçilere servis sağlanması.
- İkramiye talebi.
- Yakacak, giysi ve ayakkabı talebi.
- Fabrikada, işçi sağlığı ve iş güvenliği önlemlerinin alınması. (İŞÇİ-SENDİKA SERVİSİ)
Betra’da polis atılan işçileri zorla çıkardı direniş sürüyor
Betra Prefabrike işçileri, ‘Sarı öküzü vermeyeceğiz’ dedi